В числе заявленных артистов - Craig David, Sadraddin, Ёлка, Alem, IOWA, Банд’Эрос, Доминик Джокер, DJ Groove

Фото: акимат Астаны

На стадионе Astana Arena 13 июля состоится грандиозный музыкальный фестиваль ÄLEM FEST 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По информации городской администрации, гостей фестиваля ждут выступления звезд мировой и казахстанской сцены. В числе заявленных артистов - Craig David, Sadraddin, Ёлка, Alem, IOWA, Банд’Эрос, Доминик Джокер, DJ Groove.

Завершением вечера станет впечатляющее дрон-шоу от Aspan Galaxy, которое превратит ночное небо в живую световую симфонию.

ÄLEM FEST — масштабный культурный проект, который делает вклад в развитие событийного туризма в Казахстане.