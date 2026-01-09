Потушить пожарные не могут из-за неблагоприятных погодных условий: сорокоградусная жара накрыла почти всю страну

Фото: скриншот видео / 24.kz

По данным агентства Reuters, огонь уничтожил более 35 тысяч гектаров, а 30 очагов возгорания всё ещё активны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24KZ

В Австралии сейчас разгар лета, так как государство находится в Южном полушарии, где времена года противоположны Северному.

В результате непогоды власти ввели полный запрет на разведение огня, а жителей Виктории просят покинуть пожароопасные районы. Там в результате стихии повреждены жилые дома и школа, три человека числятся пропавшими без вести.