Летают трубы и краны: на Астану обрушился ураган и град

Происшествия
2528
Айнур Самедова
Иллюстративное ото из открытых источников
На столицу Казахстана обрушился шквалистый ветер с дождем и градом, передает Kazpravda.kz.

Казахстанцы делятся в социальных сетях последствиями природной стихии.



По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Руслана Иманкулова, повреждены витражные стекла на фасаде Дворца мира и согласия.





Также возле ЖК "Территория комфорта" произошло падение башенного крана. Как сообщили в КЧС МВД РК, производились демонтажные работы. О погибших и пострадавших ничего не сообщается.


В одном из мессенджеров активно распространяется видео, на котором вентиляционная труба, обшитая металлическими элементами, срывается и, падая, повреждает автомобили. Очевидцы утверждают, что ЧП произошло на пересечении улиц Сыганак и Сауран.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!


Кроме того, повреждены плитки на фасаде Национального музея РК, сорвало кровли школы № 3 в поселке Мичурино и частного дома в Астане.

Тем временем астанчане продолжают обсуждать последствия урагана и делиться фото- и видеоматериалами о его последствиях.













Напомним, ранее в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Популярное

Все
Нет опыта? Всему научим!
Театры и музеи не остались в стороне
Время «кабинетной» журналистики прошло: смогут ли печатные издания конкурировать с социальными сетями
В Шымкенте для пенсионеров старше 70 лет и школьников проезд в общественном транспорте будет бесплатным
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Целина: как это было
Что происходило в ресторане BAU в ночь гибели Салтанат Нукеновой, рассказала администратор заведения
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
Новые подробности по делу о жестоком убийстве Нукеновой выяснили в суде
Заблокированы сайты-помощники в получении сертификатов на товары
Как государство поддерживает молодых ученых
«Нукенова не могла самостоятельно получить травмы от ударов об унитаз»: судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева
Депутаты Мажилиса держат ситуацию в подтопленных регионах на своем контроле
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
171 факт незаконного вывоза нефтепродуктов пресечен за первый квартал
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Кто еще будет допрошен по делу Бишимбаева в суде
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Президент поблагодарил казахстанцев и глав государств за проявленную солидарность
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Уровень реки Урал в приграничном с Казахстаном Орске упал н…
Борьба с вандализмом продолжается в Астане
Три автомобиля сгорели в Актюбинской области и Усть-Каменог…
В результате обильных дождей вышла из берегов река в Восточ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]