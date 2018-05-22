Летают трубы и краны: на Астану обрушился ураган и град

На столицу Казахстана обрушился шквалистый ветер с дождем и градом, передает Kazpravda.kz.
Казахстанцы делятся в социальных сетях последствиями природной стихии.
По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Руслана Иманкулова, повреждены витражные стекла на фасаде Дворца мира и согласия.
Также возле ЖК "Территория комфорта" произошло падение башенного крана. Как сообщили в КЧС МВД РК, производились демонтажные работы. О погибших и пострадавших ничего не сообщается.
В одном из мессенджеров активно распространяется видео, на котором вентиляционная труба, обшитая металлическими элементами, срывается и, падая, повреждает автомобили. Очевидцы утверждают, что ЧП произошло на пересечении улиц Сыганак и Сауран.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Кроме того, повреждены плитки на фасаде Национального музея РК, сорвало кровли школы № 3 в поселке Мичурино и частного дома в Астане.
Тем временем астанчане продолжают обсуждать последствия урагана и делиться фото- и видеоматериалами о его последствиях.