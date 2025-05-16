Уже традиция

На предстоящих летних каникулах дети, конечно же, мечтают отдохнуть по полной, забыв об уроках, дополнительных занятиях и предпочитая попросту ничего не делать. Поспать подольше, позалипать в телефонах, гулять целыми днями, пока родители на работе.

Только вот взрослых такой сценарий вряд ли устроит – каникулы должны быть под контролем, точнее, дети во время каникул. Это и вопрос безопасности, и личного развития школьников – разве можно «потерять» три лучших месяца в году?

Система образования всегда старается помочь в этом вопросе родителям. Классика жанра – это пришкольные и загородные лагеря, а также трудовая занятость старшеклассников. Проверенные временем форматы, которые востребованы и у самих детей.

По информации руководителя управления образования Павлодарской области Самал Айтказиной, в Прииртышье планируется охватить всеми формами отдыха, оздоровления и занятости более 100 тыс. школьников, что составляет 98,5% от общего числа учащихся 1–10-х классов.

– Будет организована работа 334 пришкольных лагерей и площадок с охватом 38 155 школьников, а также 382 профильных лагеря и отряда на базе школ и учреждений дополнительного образования, в которых смогут отдохнуть более 50 тысяч детей, – говорит Самал Айтказина.

Например, в областном центре 1 июня начнут работу лагеря в 34 школах – отдохнут в них 16 тыс. учеников начального звена. Чтобы лето запомнилось, им организуют разнообразный, а главное – полезный, досуг: походы в музеи, театры, кино, бассейн. Но за это родителям придется платить отдельно – примерно от 500 до 1 500 тенге за билет.

Стоимость же путевки в сам лагерь рассчитана исходя из трехразового питания: за трехнедельный сезон – 17 010 тенге, или 1 134 тенге в день. А вот учеников 5–10-х классов приглашают подтянуть знания в профильных лагерях по самым разным нап­равлениям: творческие, экологические и научно-технические. В трех павлодарских школах – 24-й, 35-й и имени Алимбаева – откроют юрточные лагеря. А 100 детей весело проведут время в палатках и узнают много нового о природе и экологии.

Действуют в Павлодарской области и 12 загородных летних лагерей: девять государственных, на укрепление материально-технической базы которых в этом году выделили 52 млн тенге, и три частных. Мощности всех объектов хватит, чтобы в них отдохнули примерно 4,8 тыс. детей. Все лагеря уже направили инициативные письма в территориальные органы СЭК и ЧС об организации проверочных мероприятий. Мониторинг, к слову, касается и пришкольных лагерей, причем не только в воп­росах соблюдения санитарных норм, но и безопасности спортивного оборудования.

В управлении образования подчеркивают, что в программе для загородных, пришкольных и профильных лагерей расписаны мероприятия на каждый день с учетом воспитательной концепции «Адал азамат», включая дни ценностей: день Родины, день природы, день доброты. Стартуют областные конкурсы «Лучший пришкольный лагерь», «Лучший детский оздоровительный центр», смотр-конкурс творческих проектов «Жаз-2025» и так далее.

Повышенное внимание уделено детям с особыми образовательными потребностями. На базе кабинетов психолого-педагогической коррекции во всех районных центрах будут организованы летние лагеря с охватом более 200 детей. В специальных школах также откроются четыре пришкольных лагеря.

– За счет средств фонда всеобу­ча свыше 13 тысяч детей из социально незащищенных семей, а также детей-сирот получат возможность отдохнуть и оздоровиться в пришкольных и загородных лагерях. На эти цели из фонда всеобуча предусмотрено более 235 миллионов тенге, а на отдых 334 воспитанников детских домов – 314 миллионов тенге, – подчеркнула глава ведомства. – В этом году мы продолжим акцию «Подари путевку», для чего бизнесмены региона приобрели для школьников 291 путевку в загородные лагеря. В рамках социального проекта «Жаздық жолдама-2025» общественный фонд «Қазақстан халқына» планирует приобрести путевки для 595 сельских школьников 5–8-х классов, среди которых отличники учебы, победители и призеры различных конкурсов.

Ну и традиционно лето для подростков – возможность подзаработать. Да, многие старшеклассники и сами находят подработку на время каникул, но помогают в этом и государственные структуры.

В этом году павлодарских школьников вновь задействуют в отрядах по благоустройству и озеленению городов и сел. Зарплата из бюджета предусмотрена для более чем двух тысяч старшеклассников, за счет внебюджетных средств намерены охватить 10 тыс. человек – молодежь будет трудиться на предприятиях и в крестьянских хозяйствах области.

По интересам

Конечно, пришкольные и загородные лагеря – удобная форма летнего досуга, но это все же массовый подход, который закрывает вопрос занятости каждого конкретного ребенка лишь на три-четыре недели. А остальное время? Тут уже родители стараются ориентироваться на личные интересы своего ребенка.

Популярно сегодня все, что связано с техникой, путешествиями и спортом. Последнее направление на рынке представлено весьма неплохо – помимо государственных спортивных школ, существует множество платных секций, продолжающих работать и летом. Сфера IT тоже предос­тавляет выбор, причем на разные кошельки. Только вот порой взрослым лишь кажется, что их ребенок интересуется этим направлением: любовь к гаджетам – далеко не всегда тяга к прог­раммированию, робототехнике или созданию сайтов.

В Павлодаре уже 11 лет работает школа программирования «Герон», седьмое лето подряд здесь организовывают летний IT-лагерь. Руководитель центра Олеся Голубева признает, что в сознании детей лето – это все-таки период отдыха, а потому даже самые любимые дополнительные занятия они не очень-то и хотят посещать, им нужно больше досуга.

– IT– такая сфера, которая хоть и набирает обороты «на устах», но когда мы начинаем копать, понимаем: у детей глубины поз­наний не хватает – школьная программа отстает от вызовов времени. И даже интерес у детей поверхностный, они хотят «сидеть» в гаджетах, но их пристрастие далеко от пользы. Все дети – активные пользователи смартфонов, компьютеров, но с каждым годом увеличивается не глубина знаний, а объем бесполезного времяпрепровождения за гаджетами, – говорит Олеся Голубева. – Родители видят интерес своего ребенка к телефонам и компьютерам и в попытке хоть как-то упорядочить это время и наполнить пользой приводят в различные IT-секции и школы. Только это не всегда срабатывает. Кроме того, детям приедается то, что предлагает рынок, – они уже все это пробовали. Мы работаем давно и, для того чтобы поддерживать интерес у детей, постоянно совершенствуем программу. В этом сезоне наш летний лагерь разбили на два блока – для неиску­шенных ребят и для наших постоянных воспитанников, которые уже многое знают и умеют. Так что очень важно и нам, педагогам, и самим родителям направить, подсказать, показать возможности, но не заставлять – это бесполезно.

Польза – исключительно родительская тема, когда речь заходит о летнем отдыхе. Дети хотят просто отдыхать, наслаждаясь временем, и вот тут взрослым нужно очень постараться, чтобы получилось совместить приятное с полезным. На выручку мамам и папам приходят педагогические коллективы, которые придумывают все новые и новые форматы детской занятости.

Областной Дворец школьников – одна из самых известных в регионе организаций, отвечающих за внешкольную занятость детей. И к летнему отдыху этот коллектив тоже имеет непосредственное отношение. Конечно, более 40 кружков и студий переходят на свое летнее расписание с учетом каникул у воспитанников и отпусков педагогов, плюс именно сюда в июне будут массово приходить отряды пришкольных лагерей со всего Павлодара. Для них составлена летняя программа «Жаз bala fest» из творческих площадок и массовых мероприятий. Педагоги Дворца школьников проведут мастер-классы, тимбилдинги, квизы, квесты, коммуникативные и интерактивные игры. И конечно, по традиции школьники станут зрителями концертов, составленных из лучших номеров артистов дворца.

Но помимо этого второй год здесь организовывают собственный летний лагерь Bala life, в котором будут работать четыре школы. Выбрали наиболее вост­ребованные сегодня направления. Например, школа IT и робототехники, медиашкола «Сюжет», Академия творчества, которая включает в себя мастер-классы по изготовлению изделий из гипса и глины, созданию шоперов. А вот новинкой этого сезона решили сделать Академию правильного питания.

– Сейчас эта тема очень актуальна – нам всем недостает таких знаний, детям в том числе. Как готовить вкусно и полезно – этому будут учить воспитанников Академии правильного питания. Для этого мы оснастили специальный кабинет, чтобы у детей, посещающих летний лагерь Bala life, была возможность практиковаться. Кроме того, их будут обучать этике поведения за столом, – рассказала заведующая методическим отделом Дворца школьников Баглан Ашенова.

Активнее некуда

Туризм – еще одна летняя тема. Современные дети любят путешествовать не меньше взрослых. Другое дело, что возможность эта появляется чаще всего лишь в период отпуска родителей, да и от доходов семьи зависит сущест­венно. Однако есть в Приир­тышье энтузиасты, которые туристичес­кое направление сделали изю­минкой летнего отдыха. Вот уж кому удается совмещать полезное с приятным. Речь идет о двух НПО – скаутском движении и Доме географии.

– В 1992 году Павлодар стал точкой зарождения скаутского движения – сейчас же рабочие группы скаутов Великой степи существуют в пяти регионах страны, – рассказывает руководитель Детского молодежного центра «Шанырак» Максим Кравченко. – В нашем городе примерно 100 активных членов скаутинга, 60 из них – это дети от шести лет и старше, остальные – взрослые волонтеры, которые как раз и занимаются обучением детей, организацией выездов, походов, лагерей.

Максим подчеркивает, что скау­тинг – это больше, чем просто хобби. Это целое движение, которое помогает детям и молодежи стать сильнее, увереннее и ближе к природе.

– Наша главная задача – внес­ти вклад в развитие молодых людей, чтобы они стали достойными гражданами своей страны, – продолжает лидер скаутов Павлодара, – поэтому наша молодежная программа рассчитана на пять сфер развития личности: духовную, социальную, эмоцио­нальную, интеллектуальную и физическую. Все это способствует формированию характера. Ну а самое известное из нашего формата работы – это обучение жизненно важным навыкам: как развести костер, приготовить еду, оказать первую помощь. Мы соз­даем программу, чтобы наши участники имели возможность совершать ошибки в условиях безопасной среды нашего лагеря или еженедельных занятий, и это дает им незаменимый опыт.

Быть скаутом – значит разделять в первую очередь ценности скаутского движения, которые базируются на ценностях и пот­ребностях того народа, где развивается скаутинг, говорит Максим. Это значит быть всегда в развитии и очень часто выходить из зоны комфорта. Быть полезным и помогать ближним. Любить свою Родину и быть всегда в гармонии с природой. По сути, это особый образ жизни.

Скаутские патрули из шести-восьми человек встречаются раз в неделю на два часа, летом, конечно, встречи проходят в парковых зонах и на природе. Уже запланированы три похода и четырехдневные палаточные лагеря в пойме Иртыша. При этом скауты ждут и новых воспитанников – они готовы встретить всех желающих.

В походах дети учатся выживанию, развивают командный дух и просто отлично проводят время, ведь для них организованы тренинги по командообразованию, творческие мастерские и квесты, они оттачивают навыки выживания вне цивилизации, готовят еду на костре. На всю жизнь ребята запомнят эти вечерние посиделки у огня, жизнь в палатках и пронесут через годы настоящую скаутскую дружбу.

А вот воспитанники клубов юных краеведов при ОО «Дом географии» готовятся к скорой поездке в Омск, куда павлодарцев по традиции приглашают для участия в летнем парусном лагере губернаторского яхт-клуба.

– У нас действуют детские клубы в Павлодаре, селах Козыкоткен, Ефремовка, Новочерноярка. Конечно, все дети поехать в Омск не смогут – там есть критерии отбора. Но и у себя дома мы готовим для них отличную летнюю программу с выездами в экспедиции – этнографические, археологические, геологические, экскурсионные походы, – поделился руководитель Дома гео­графии Александр Вервекин. – Лето – замечательное время для воспитанников нашего экибастузского клуба велотуризма «Восьмая миля». Совсем недавно мы открыли новое подразделение в Павлодаре – детскую геологичес­кую студию «Агат», для учеников которой тоже запланирована активная полевая практика. Например, в ближайшее время дети поедут в район Аккулы, где близ села Подпуск можно увидеть гипсовые розы, узнать, как формируется это природное чудо.

Вот у кого летний отдых будет наполнен походами, экспедициями, экскурсионными прогулками и не только! Есть и традиционная фишка летнего сезона Дома гео­графии для детей – это плавучая академия «Фарватер», когда юные краеведы путешествуют на теплоходе по Иртышу и узнают о родном крае много нового. Ну разве не отличное лето? О таком отдыхе взрослым остается только мечтать…