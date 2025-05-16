Лето – это маленькая жизнь

Образование
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Совмещать полезное с приятным нужно во время каникул

фото Валерия Бугаева, фото автора, фото скаутов Павлодара

Уже традиция

На предстоящих летних каникулах дети, конечно же, мечтают отдохнуть по полной, забыв об уроках, дополнительных занятиях и предпочитая попросту ничего не делать. Поспать подольше, позалипать в телефонах, гулять целыми днями, пока родители на работе.

Только вот взрослых такой сценарий вряд ли устроит – каникулы должны быть под контролем, точнее, дети во время каникул. Это и вопрос безопасности, и личного развития школьников – разве можно «потерять» три лучших месяца в году?

Система образования всегда старается помочь в этом вопросе родителям. Классика жанра – это пришкольные и загородные лагеря, а также трудовая занятость старшеклассников. Проверенные временем форматы, которые востребованы и у самих детей.

По информации руководителя управления образования Павлодарской области Самал Айтказиной, в Прииртышье планируется охватить всеми формами отдыха, оздоровления и занятости более 100 тыс. школьников, что составляет 98,5% от общего числа учащихся 1–10-х классов.

– Будет организована работа 334 пришкольных лагерей и площадок с охватом 38 155 школьников, а также 382 профильных лагеря и отряда на базе школ и учреждений дополнительного образования, в которых смогут отдохнуть более 50 тысяч детей, – говорит Самал Айтказина.

Например, в областном центре 1 июня начнут работу лагеря в 34 школах – отдохнут в них 16 тыс. учеников начального звена. Чтобы лето запомнилось, им организуют разнообразный, а главное – полезный, досуг: походы в музеи, театры, кино, бассейн. Но за это родителям придется платить отдельно – примерно от 500 до 1 500 тенге за билет.

Стоимость же путевки в сам лагерь рассчитана исходя из трехразового питания: за трехнедельный сезон – 17 010 тенге, или 1 134 тенге в день. А вот учеников 5–10-х классов приглашают подтянуть знания в профильных лагерях по самым разным нап­равлениям: творческие, экологические и научно-технические. В трех павлодарских школах – 24-й, 35-й и имени Алимбаева – откроют юрточные лагеря. А 100 детей весело проведут время в палатках и узнают много нового о природе и экологии.

Действуют в Павлодарской области и 12 загородных летних лагерей: девять государственных, на укрепление материально-технической базы которых в этом году выделили 52 млн тенге, и три частных. Мощности всех объектов хватит, чтобы в них отдохнули примерно 4,8 тыс. детей. Все лагеря уже направили инициативные письма в территориальные органы СЭК и ЧС об организации проверочных мероприятий. Мониторинг, к слову, касается и пришкольных лагерей, причем не только в воп­росах соблюдения санитарных норм, но и безопасности спортивного оборудования.

В управлении образования подчеркивают, что в программе для загородных, пришкольных и профильных лагерей расписаны мероприятия на каждый день с учетом воспитательной концепции «Адал азамат», включая дни ценностей: день Родины, день природы, день доброты. Стартуют областные конкурсы «Лучший пришкольный лагерь», «Лучший детский оздоровительный центр», смотр-конкурс творческих проектов «Жаз-2025» и так далее.

Повышенное внимание уделено детям с особыми образовательными потребностями. На базе кабинетов психолого-педагогической коррекции во всех районных центрах будут организованы летние лагеря с охватом более 200 детей. В специальных школах также откроются четыре пришкольных лагеря.

– За счет средств фонда всеобу­ча свыше 13 тысяч детей из социально незащищенных семей, а также детей-сирот получат возможность отдохнуть и оздоровиться в пришкольных и загородных лагерях. На эти цели из фонда всеобуча предусмотрено более 235 миллионов тенге, а на отдых 334 воспитанников детских домов – 314 миллионов тенге, – подчеркнула глава ведомства. – В этом году мы продолжим акцию «Подари путевку», для чего бизнесмены региона приобрели для школьников 291 путевку в загородные лагеря. В рамках социального проекта «Жаздық жолдама-2025» общественный фонд «Қазақстан халқына» планирует приобрести путевки для 595 сельских школьников 5–8-х классов, среди которых отличники учебы, победители и призеры различных конкурсов.

Ну и традиционно лето для подростков – возможность подзаработать. Да, многие старшеклассники и сами находят подработку на время каникул, но помогают в этом и государственные структуры.

В этом году павлодарских школьников вновь задействуют в отрядах по благоустройству и озеленению городов и сел. Зарплата из бюджета предусмотрена для более чем двух тысяч старшеклассников, за счет внебюджетных средств намерены охватить 10 тыс. человек – молодежь будет трудиться на предприятиях и в крестьянских хозяйствах области.

По интересам

Конечно, пришкольные и загородные лагеря – удобная форма летнего досуга, но это все же массовый подход, который закрывает вопрос занятости каждого конкретного ребенка лишь на три-четыре недели. А остальное время? Тут уже родители стараются ориентироваться на личные интересы своего ребенка.

Популярно сегодня все, что связано с техникой, путешествиями и спортом. Последнее направление на рынке представлено весьма неплохо – помимо государственных спортивных школ, существует множество платных секций, продолжающих работать и летом. Сфера IT тоже предос­тавляет выбор, причем на разные кошельки. Только вот порой взрослым лишь кажется, что их ребенок интересуется этим направлением: любовь к гаджетам – далеко не всегда тяга к прог­раммированию, робототехнике или созданию сайтов.

В Павлодаре уже 11 лет работает школа программирования «Герон», седьмое лето подряд здесь организовывают летний IT-лагерь. Руководитель центра Олеся Голубева признает, что в сознании детей лето – это все-таки период отдыха, а потому даже самые любимые дополнительные занятия они не очень-то и хотят посещать, им нужно больше досуга.

– IT– такая сфера, которая хоть и набирает обороты «на устах», но когда мы начинаем копать, понимаем: у детей глубины поз­наний не хватает – школьная программа отстает от вызовов времени. И даже интерес у детей поверхностный, они хотят «сидеть» в гаджетах, но их пристрастие далеко от пользы. Все дети – активные пользователи смартфонов, компьютеров, но с каждым годом увеличивается не глубина знаний, а объем бесполезного времяпрепровождения за гаджетами, – говорит Олеся Голубева. – Родители видят интерес своего ребенка к телефонам и компьютерам и в попытке хоть как-то упорядочить это время и наполнить пользой приводят в различные IT-секции и школы. Только это не всегда срабатывает. Кроме того, детям приедается то, что предлагает рынок, – они уже все это пробовали. Мы работаем давно и, для того чтобы поддерживать интерес у детей, постоянно совершенствуем программу. В этом сезоне наш летний лагерь разбили на два блока – для неиску­шенных ребят и для наших постоянных воспитанников, которые уже многое знают и умеют. Так что очень важно и нам, педагогам, и самим родителям направить, подсказать, показать возможности, но не заставлять – это бесполезно.

Польза – исключительно родительская тема, когда речь заходит о летнем отдыхе. Дети хотят просто отдыхать, наслаждаясь временем, и вот тут взрослым нужно очень постараться, чтобы получилось совместить приятное с полезным. На выручку мамам и папам приходят педагогические коллективы, которые придумывают все новые и новые форматы детской занятости.

Областной Дворец школьников – одна из самых известных в регионе организаций, отвечающих за внешкольную занятость детей. И к летнему отдыху этот коллектив тоже имеет непосредственное отношение. Конечно, более 40 кружков и студий переходят на свое летнее расписание с учетом каникул у воспитанников и отпусков педагогов, плюс именно сюда в июне будут массово приходить отряды пришкольных лагерей со всего Павлодара. Для них составлена летняя программа «Жаз bala fest» из творческих площадок и массовых мероприятий. Педагоги Дворца школьников проведут мастер-классы, тимбилдинги, квизы, квесты, коммуникативные и интерактивные игры. И конечно, по традиции школьники станут зрителями концертов, составленных из лучших номеров артистов дворца.

Но помимо этого второй год здесь организовывают собственный летний лагерь Bala life, в котором будут работать четыре школы. Выбрали наиболее вост­ребованные сегодня направления. Например, школа IT и робототехники, медиашкола «Сюжет», Академия творчества, которая включает в себя мастер-классы по изготовлению изделий из гипса и глины, созданию шоперов. А вот новинкой этого сезона решили сделать Академию правильного питания.

– Сейчас эта тема очень актуальна – нам всем недостает таких знаний, детям в том числе. Как готовить вкусно и полезно – этому будут учить воспитанников Академии правильного питания. Для этого мы оснастили специальный кабинет, чтобы у детей, посещающих летний лагерь Bala life, была возможность практиковаться. Кроме того, их будут обучать этике поведения за столом, – рассказала заведующая методическим отделом Дворца школьников Баглан Ашенова.

Активнее некуда

Туризм – еще одна летняя тема. Современные дети любят путешествовать не меньше взрослых. Другое дело, что возможность эта появляется чаще всего лишь в период отпуска родителей, да и от доходов семьи зависит сущест­венно. Однако есть в Приир­тышье энтузиасты, которые туристичес­кое направление сделали изю­минкой летнего отдыха. Вот уж кому удается совмещать полезное с приятным. Речь идет о двух НПО – скаутском движении и Доме географии.

– В 1992 году Павлодар стал точкой зарождения скаутского движения – сейчас же рабочие группы скаутов Великой степи существуют в пяти регионах страны, – рассказывает руководитель Детского молодежного центра «Шанырак» Максим Кравченко. – В нашем городе примерно 100 активных членов скаутинга, 60 из них – это дети от шести лет и старше, остальные – взрослые волонтеры, которые как раз и занимаются обучением детей, организацией выездов, походов, лагерей.

Максим подчеркивает, что скау­тинг – это больше, чем просто хобби. Это целое движение, которое помогает детям и молодежи стать сильнее, увереннее и ближе к природе.

– Наша главная задача – внес­ти вклад в развитие молодых людей, чтобы они стали достойными гражданами своей страны, – продолжает лидер скаутов Павлодара, – поэтому наша молодежная программа рассчитана на пять сфер развития личности: духовную, социальную, эмоцио­нальную, интеллектуальную и физическую. Все это способствует формированию характера. Ну а самое известное из нашего формата работы – это обучение жизненно важным навыкам: как развести костер, приготовить еду, оказать первую помощь. Мы соз­даем программу, чтобы наши участники имели возможность совершать ошибки в условиях безопасной среды нашего лагеря или еженедельных занятий, и это дает им незаменимый опыт.

Быть скаутом – значит разделять в первую очередь ценности скаутского движения, которые базируются на ценностях и пот­ребностях того народа, где развивается скаутинг, говорит Максим. Это значит быть всегда в развитии и очень часто выходить из зоны комфорта. Быть полезным и помогать ближним. Любить свою Родину и быть всегда в гармонии с природой. По сути, это особый образ жизни.

Скаутские патрули из шести-восьми человек встречаются раз в неделю на два часа, летом, конечно, встречи проходят в парковых зонах и на природе. Уже запланированы три похода и четырехдневные палаточные лагеря в пойме Иртыша. При этом скауты ждут и новых воспитанников – они готовы встретить всех желающих.

В походах дети учатся выживанию, развивают командный дух и просто отлично проводят время, ведь для них организованы тренинги по командообразованию, творческие мастерские и квесты, они оттачивают навыки выживания вне цивилизации, готовят еду на костре. На всю жизнь ребята запомнят эти вечерние посиделки у огня, жизнь в палатках и пронесут через годы настоящую скаутскую дружбу.

А вот воспитанники клубов юных краеведов при ОО «Дом географии» готовятся к скорой поездке в Омск, куда павлодарцев по традиции приглашают для участия в летнем парусном лагере губернаторского яхт-клуба.

– У нас действуют детские клубы в Павлодаре, селах Козыкоткен, Ефремовка, Новочерноярка. Конечно, все дети поехать в Омск не смогут – там есть критерии отбора. Но и у себя дома мы готовим для них отличную летнюю программу с выездами в экспедиции – этнографические, археологические, геологические, экскурсионные походы, – поделился руководитель Дома гео­графии Александр Вервекин. – Лето – замечательное время для воспитанников нашего экибастузского клуба велотуризма «Восьмая миля». Совсем недавно мы открыли новое подразделение в Павлодаре – детскую геологичес­кую студию «Агат», для учеников которой тоже запланирована активная полевая практика. Например, в ближайшее время дети поедут в район Аккулы, где близ села Подпуск можно увидеть гипсовые розы, узнать, как формируется это природное чудо.

Вот у кого летний отдых будет наполнен походами, экспедициями, экскурсионными прогулками и не только! Есть и традиционная фишка летнего сезона Дома гео­графии для детей – это плавучая академия «Фарватер», когда юные краеведы путешествуют на теплоходе по Иртышу и узнают о родном крае много нового. Ну разве не отличное лето? О таком отдыхе взрослым остается только мечтать…

#дети #Павлодар #школа #отдых #досуг #лето #лагерь

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