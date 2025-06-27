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Несмотря на надвигающую­ся полуденную жару, во дворе Таразской многопрофильной гимназии № 41 имени А. С. Пушкина шумно и многолюдно. Здесь развернут летний пришкольный лагерь, куда учащиеся приходят с большим удовольствием.

Уже при входе на территорию слышатся звонкие детские голоса. Приблизившись, замечаю, как небольшая группа юных спортсменов бегает на площадке, выполняя физические упражнения.

...Зайдя в приемную в сопровож­дении заместителя директора гимназии по воспитательной работе Сании Мейрамбай, курирующей деятельность лагеря, направляюсь к руководителю учебного заведения Марине Гладченко.

– В этом году формат пришкольного лагеря несколько изменился, – говорит директор. – Если прошлым летом на территории гимназии был разбит палаточный городок, то в этом сезоне развернута пришкольная площадка и добавился спортивный лагерь. Мы работаем по четырем направлениям: экологическому, спортивному, творческому и образовательному. Иными словами, во время каникул наши дети не просто отдыхают, а проводят время с пользой. Они занимаются творчест­вом в кружках, подтягивают знания по предметам, ухаживают за зелеными насаждениями в школе и развиваются физически.

Большую часть времени учащиеся 5–7-х классов находятся на пришкольной площадке, где с ними проводят как интеллектуальные, так и активные игры. Ребят также привлекают к посещению занятий по разным дисциплинам. К примеру, в стенах гимназии открыты кружки по математике, информатике, робототехнике, био­логии, художественному труду, английскому, французскому и немецкому языкам.

По словам Марины Гладченко, эти занятия отличаются от обычных уроков. Во-первых, дети чувствуют себя более раскрепощенными, поскольку здесь никто не ставит оценки. К этому же располагают свободные форма одежды и рассадка в классе. А во-вторых, здесь совсем другая учебная программа. Дело в том, что учителя дают детям дополнительный внеклассный материал. По-другому выглядит и форма его подачи – это могут быть игры, логические задачи, конкурсы, викторины…

Как замечает Сания Мейрамбай, проводить такого рода уроки гораздо сложнее, чем стандарт­ные. Педагогам приходится проявлять себя максимально креативно и заинтересовывать детей различными познавательно-развлекательными мероприятиями. И если ученики 8-х и 10-х классов задействованы в экологических акциях, то самых младших в лагере занимают конкурсами и подвижными играми.

...Выйдя во двор вместе с замес­тителем директора, вижу повышенную активность – учащиеся задействованы в квест-игре «Загадки лета», которая способствует интеллектуальному развитию и заодно поднимает им настроение.

– Ребятам необходимо пройти маршрутный лист, выполнив все задания на восьми станциях. У каждого отряда он свой, – подойдя к нам, объясняет начальник летнего пришкольного лагеря «Байтерек» Ольга Казанжиди. – К примеру, учащимся нужно угадать мелодию, собрать пазл, показать пантомиму, решить задачи. После прохождения испытаний команды получают жетоны с буквами, из которых на финальном этапе нужно составить ключевое слово, связанное с летом. Также в течение игры им присуж­дают баллы, отряд, набравший наибольшее их количество, становится победителем.

Семиклассницу Жанию Тас­бауо­ву в лагере в первую очередь привлекает дружеская и веселая атмосфера. Ученице нравится отношение вожатых к детям, ей интересно участвовать в играх и квестах. К тому же, по признанию Жании, всегда приятно получать призы за свои старания.

– Для меня это уже третье лето в лагере. Здесь всегда очень интересно, – делится впечатлениями другая гимназистка, Акжан Нурмаханбет. – Мне нравится все – от утренней зарядки и кружков до квестов и интеллектуальных игр. Есть день, когда мы обливаемся водой. Пожалуй, он мой самый любимый. Не оставляют никого равнодушными и спортивные игры. Вчера, например, мы участ­вовали в эстафете, играли в футбол и волейбол. Даже занятия проходят не так, как обычно. Например, сегодня на биологии мы рассматривали разные вещества с помощью микроскопа. И нам разрешили фотографироваться и снимать видео.

– К концу учебного года дети устают, – подключается к разговору учитель физики Константин Герб. – И летом, как правило, им хочется расслабиться, повеселиться и поиграть. И как раз такую атмосферу при помощи различных интеллектуальных и подвижных игр мы и стараемся создать в нашем лагере. Ребятам это нравится, и поэтому все ходят с удовольствием.

– Пришкольный лагерь посещают 1 182 из 1 538 учащихся гимназии, или более 76 процентов от всего школьного контингента. Это хороший показатель. С ними работают порядка 80 учителей, которые занимаются не только организацией досуга, но и обеспечивают контроль, поскольку прежде всего важна безопасность, – добавляет Сания Мейрамбай.

По ее словам, с уклоном на спорт в лагерь ходят 80 учащихся. Как правило, это воспитанники клуба таеквондо «Тайчи», который дейст­вует при школе. Ребята также посещают занятия по предметам и общественные места вместе с другими гимназистами, играют в активные игры. Но большую часть времени они проводят на улице. Когда проходят торжественные линейки, они всегда представляют свои показательные номера, которые мотивируют других заниматься спортом.

Что касается экологического направления лагеря, то старше­классники занимаются здесь посадкой и поливом цветов, уходом за деревьями и кустарниками. Они участвуют в экочелленджах и разных акциях типа «Построй скворечник» или «Помоги бездомным». Во время пос­ледней вместе с педагогами дети покупали корм для кошек или продукты для собак из приюта. А еще воспитанники лагеря – помощники библиотекарей. Дети перебирают книги, подклеивают их.

Надо сказать, что в пришкольном лагере также бывают дни, когда ученики проводят время не только на территории родной гимназии, но и за ее пределами. Педагоги организовывают массовое посещение кинотеатра, музея, бассейна и парков города.