Личная и национальная память

Свет Победы
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Кенже Татиля

Великая Отечественная война в восприятии Касым-Жомарта Токаева

фото из архива "КП"

Великая Отечественная война – не просто трагическая страница в истории XX века. Это рубеж, который определил судьбы миллионов людей, закалил характеры, изменил ход истории, оставив неизгладимый след в коллективной памяти народов бывшего Советского Союза. Для Казахстана, внесшего колоссальный вклад в Победу, данное событие стало не только военным, но и нравственным испытанием, определившим вектор развития республики на десятилетия вперед.

За мир, диалог и стабильность

Для Президента Республики Казах­стан Касым-Жомарта Токаева тема войны имеет не только государственное, но и глубоко личное значение. Его отец Кемел Токаев – известный казахстанский писатель – прошел дорогами сражений и посвятил свою послевоенную жизнь художественному осмыслению трагедии тех лет, героизма людей.

В его произведениях война предстает не как абстрактное поле сражений, а как пространство человеческой драмы, мужества, боли и надежды. Это влияние невозможно переоценить, поскольку в семье Токаевых память о войне жила в книгах, воспоминаниях, став неотъем­лемой частью воспитания будущего Президента.

Именно поэтому Касым-Жомарт Токаев воспринимает события 1941–1945 годов не как отдаленный истори­ческий эпизод, а как живую часть личной и национальной истории. Он относится к памяти о войне не формально, а с внутренней вовлеченностью, ощущая ответственность за ее сохранение, за правдивую интерпретацию и передачу уроков новым поколениям. Эта память формировала его взгляды как человека, как дипломата, а затем и как ответственного лидера страны.

Сегодня, когда в условиях нарастающей геополитической напряженности вновь актуализируются вопросы войны и мира, исторической правды и нацио­нальной идентичности, Президент последовательно выступает за диалог и международную стабильность. Личный опыт, подкрепленный наследием поколения фронтовиков, делает его позицию особенно ценной и выверенной, ведь она основана не только на знаниях, но и на памяти.

В интервью и публичных выступ­лениях Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что именно фронтовой путь отца – Кемела ­Токаева, а также атмосфера послевоенного времени, в которой он рос, сыграли решающую роль в формировании его мировоззрения. В их доме память о войне была не дежурной риторикой, а органичной частью повседневной жизни. Истории фронтовиков, уважение к их подвигу, боль утрат и искренняя гордость за Победу – все это вплеталось в ткань семейного воспитания. Эти впечатления раннего детства сформировали у будущего Президента Казахстана ясное понимание цены мира и разрушительной силы войны.

Для Касым-Жомарта Токаева, который впоследствии стал дип­ломатом международного уровня и много лет работал в системе ООН, ценность мира – не абстрактная категория. Она стала его внутренним ориентиром, глубоко укорененным личным убеждением. Мир – не просто внешнеполитическая цель, а необходимое условие гарантированного сохранения человеческого достоинства, устойчивого развития и безопасности. Он подчеркивает: ради сохранения мира нужно проявлять политическую зрелость, уметь находить компромиссы и относиться с уважением к истори­ческим урокам.

В 2021 году Касым-Жомарт Токаев опубликовал в «Твиттере» пост о войне: «80 лет назад началась Великая Отечест­венная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача – не допустить повторения подобной трагедии».

Эти слова звучат не как дежурная фраза политика, а как откровение человека, глубоко прочувствовавшего последствия глобальных конфликтов через семейную историю и профессио­нальный опыт. ­Касым-Жомарт Токаев знает, какой ценой далась Победа миллионам советских людей, в том числе казахстанцам, многие из которых не вернулись с фронта, а другие навсегда остались с ранами – физическими и душевными. Понимание этой исторической правды формирует его продуманное и взвешенное отношение к современным международным конфликтам и выбору в пользу дипломатии, а не силы.

Жива коллективная память

Казахстан внес весомый вклад в Победу над фашизмом. Около 1,2 млн казахстанцев ушли на фронт, половина из них не вернулась. Наша республика стала мощной тыловой базой: здесь развивалась военная промышленность, работали эвакуированные заводы, создавались госпитали. Тут нашли приют сотни тысяч беженцев. Для ­Касым-Жомарта Токаева как Главы государства это не только факты статистики, но и основа национального самосознания.

Он активно поддерживает инициативы по сохранению памяти о войне: реставрацию памятников, издание мемуарной литературы. Проводимая им политика направлена на всемерную поддержку ветеранов. Для него это не просто проявление уважения, но и важный элемент патриотического воспитания молодежи.

Выступая на заседании Национального курултая, Президент особо подчеркнул: «Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг – пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана».

Дипломатия как исторический выбор

Касым-Жомарт Токаев – профессиональный дипломат, прошедший школу внешнеполитической службы в годы холодной войны, в том числе работая в системе ООН. Для него вопросы мира и войны – не отвлеченные категории, а реальность, с которой он сталкивался как дипломат и государственный деятель. В этом контексте память о Великой Отечественной войне приобретает особый смысл: она становится фун­даментом для миролюбивой политики Казахстана, который позиционирует себя, как государство-стабилизатор в Центральной Азии.

Президент Касым-Жомарт ­Токаев последовательно выступает за мирное разрешение конфликтов, против эскалации насилия в международных отношениях. Его позиция формируется под влиянием как личной истории, так и профессионального опыта. Он хорошо понимает, чем чреваты попытки переписывать историю, героизировать агрессию или искажать уроки прошлого.

Позиция Касым-Жомарта ­Токаева по вопросам истории Великой Отечественной войны сочетает в себе личное, нацио­нальное и международное измерения. Как сын фронтовика, он хранит личную память о войне. Как Президент – чтит подвиг казахстанского народа и способствует сохранению исторической правды. Как дипломат – делает все возможное, чтобы трагедии прошлого не повторились в будущем.

Для него Великая Отечественная война – не только прошлое, но и урок для настоящего и будущего. И в этом подходе проявляется зрелость политика, осознающего сложную взаимосвязь между исторической памятью, национальной идентичностью и политической ответственностью.

#память #история #День Победы #9 мая #ВОВ

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