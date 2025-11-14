Системный подход, цифровизация и партнерство государства с малым и средним предпринимательством делают его поддержку все более эффективной. Как считает­ управляющий директор по администрированию и мониторингу программ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Нурбол Жанабеков, сегодня нужно не просто помогать бизнесу, но выстраивать прочную экосистему, в которой каждый успешный проект становится частью экономического процветания Казахстана и улучшения качества жизни людей.

фото Игоря Бургандинова

– Мы видим, что поддержанные проекты способствуют рос­ту налоговых поступлений, развитию производства, созданию рабочих мест и укреплению региональной экономики, – подчеркивает эксперт. – В 2024 году налоговые отчисления от предприятий МСБ, получивших господдержку, составили 156,5 миллиарда тенге. Это весомый вклад в развитие страны.

Мониторинг показывает: эффективность мер господдержки растет. Одним из убедительных примеров плодотворного использования ее инструментов является­ ТОО «YANS» – отечественное предприятие, специализирующееся на выпуске одноразовой посуды и упаковки.

Основанная в 2009 году, компания более 15 лет успешно работает на рынке Казахстана, поставляя расходные материалы для сегмента HoReCa (гостиниц, ресторанов, кафе), а также для торговых и производственных организаций по всей стране и за ее пределами.

Сегодня YANS по праву считается надежным производителем, ориентированным на устойчивое развитие и внедрение современных технологических решений. Один из крупных производственных объектов компании находится в Астане, где трудятся 120 человек.

– За одну смену мы выпускаем свыше 1 500 упаковок салфеток, – рассказывает упаковщица Аксауле Ахметова. – Работа, в принципе, несложная, но очень ответственная. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Зарплата достойная, получаем ее вовремя.

В 2025 году компания воспользовалась мерами господдержки, приняв участие в программе «Гарантийный фонд 1», осуществляемой фондом «Даму». Через АО «Банк ЦентрКредит» предприниматели получили финансирование в размере 320 млн тенге, при этом гарантия фонда составила 50%. Средства были направлены на пополнение оборотного капитала и обеспечение стабильной работы бизнеса в условиях расширения произ­водства.

Кроме того, YANS получила льготное финансирование в рамках программы «Өрлеу» на сумму 1,8 млрд тенге с конечной ставкой для заемщика 12,6%, что сделало кредит доступным и выгодным. Благодаря чему предприятие укрепило позиции на внутреннем рынке, успешно развивает сферу переработки и создает новые рабочие места.

В целом успешные кейсы, подобные YANS, показывают, что меры господдержки охватывают широкий отраслевой спектр, способствуя формированию устойчивого и конкурентоспособного бизнеса, который становится опорой экономического роста республики.