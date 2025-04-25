Лихачей-нарушителей выявляют дронами в Кызылординской области

Автодороги
5
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

За три месяца этого года на дорогах области зарегистрировано 233 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 17 граждан, 307 человек получили различные телесные повреждения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции Кызылординской области подполковник полиции Муратбек Манатов, сравнительные показатели с прошлым годом остаются примерно одинаковыми.

– В регионе с 19 апреля проводится ОПМ «Қауіпсіз жол», – сказал Муратбек Манатов. – За четыре дня мероприятия полицейскими выявлено 1 454 грубых правонарушений по безопасности дорожного движения. Больше всего зарегистрированы нарушения правил по ремням безопасности и перевозки, обязательном страховании, технического осмотра, использования за рулем мобильного телефона, незаконно переоборудованного транспорта и других.

Видно, что даже большие штрафы не дйествуют на некоторых нерадивых водителей. Так, 16 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, установлены 9 водителей, ранее лишенных права управления, еще 31 - не имеющих прав на вождение. На штрафстоянку припарковано 137 автомашин, а для ограничения движения изъяты государственные регистрационные знаки еще 48 автомобилей.

Анализ показал, что большая часть ДТП на республиканской автодороге по маршруту Кызылорда – Актобе происходит вследствие нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу. В связи с этим выявление грубых правонарушений на трассе производится с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Дронами выявлено около 50 грубых правонарушений. На участках автодороги, где используются дроны, установлены надписи  «Водитель, внимание! Участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом!».

 

#дроны #автодороги #лихачи

Популярное

Все
Есть о чем и есть кому снимать
Талхиз – транзитный хаб средневековья
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Берегите друг друга!
Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
Творческая память жива
Природные мотивы глиняных узоров
Не бойтесь просить о помощи
Отечественные атлеты все увереннее чувствуют себя среди элиты
Когда есть второй шанс
В вихре музыки, песен и танцев
Место силы и вдохновения
Олимпиада посвящается педагогу
О чем поведает камча
Oregon объединяет писателей
Вакцина – барьер для инфекции
Берег надежды
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
Год перемен для Баянаула
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
Начато возведение крупного металлургического завода
Культурное наследие Золотой Орды показали в Туркестане
Северо-западный циклон ворвался в Казахстан - Казгидромет
Десять новых горных маршрутов обустроят в Алматы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
Кызылжар встает на крыло
В Колумбии объявили режим ЧС из-за желтой лихорадки
Победила врага хрупкая женщина
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

МВД внедряет на дорогах метод сужения
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве…
Аналитики составили Топ-6 авто в Астане и Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]