За три месяца этого года на дорогах области зарегистрировано 233 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 17 граждан, 307 человек получили различные телесные повреждения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщил исполняющий обязанности начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции Кызылординской области подполковник полиции Муратбек Манатов, сравнительные показатели с прошлым годом остаются примерно одинаковыми.
– В регионе с 19 апреля проводится ОПМ «Қауіпсіз жол», – сказал Муратбек Манатов. – За четыре дня мероприятия полицейскими выявлено 1 454 грубых правонарушений по безопасности дорожного движения. Больше всего зарегистрированы нарушения правил по ремням безопасности и перевозки, обязательном страховании, технического осмотра, использования за рулем мобильного телефона, незаконно переоборудованного транспорта и других.
Видно, что даже большие штрафы не дйествуют на некоторых нерадивых водителей. Так, 16 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, установлены 9 водителей, ранее лишенных права управления, еще 31 - не имеющих прав на вождение. На штрафстоянку припарковано 137 автомашин, а для ограничения движения изъяты государственные регистрационные знаки еще 48 автомобилей.
Анализ показал, что большая часть ДТП на республиканской автодороге по маршруту Кызылорда – Актобе происходит вследствие нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу. В связи с этим выявление грубых правонарушений на трассе производится с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Дронами выявлено около 50 грубых правонарушений. На участках автодороги, где используются дроны, установлены надписи «Водитель, внимание! Участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом!».