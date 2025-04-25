За три месяца этого года на дорогах области зарегистрировано 233 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 17 граждан, 307 человек получили различные телесные повреждения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции Кызылординской области подполковник полиции Муратбек Манатов, сравнительные показатели с прошлым годом остаются примерно одинаковыми.

– В регионе с 19 апреля проводится ОПМ «Қауіпсіз жол», – сказал Муратбек Манатов. – За четыре дня мероприятия полицейскими выявлено 1 454 грубых правонарушений по безопасности дорожного движения. Больше всего зарегистрированы нарушения правил по ремням безопасности и перевозки, обязательном страховании, технического осмотра, использования за рулем мобильного телефона, незаконно переоборудованного транспорта и других.

Видно, что даже большие штрафы не дйествуют на некоторых нерадивых водителей. Так, 16 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, установлены 9 водителей, ранее лишенных права управления, еще 31 - не имеющих прав на вождение. На штрафстоянку припарковано 137 автомашин, а для ограничения движения изъяты государственные регистрационные знаки еще 48 автомобилей.

Анализ показал, что большая часть ДТП на республиканской автодороге по маршруту Кызылорда – Актобе происходит вследствие нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу. В связи с этим выявление грубых правонарушений на трассе производится с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Дронами выявлено около 50 грубых правонарушений. На участках автодороги, где используются дроны, установлены надписи «Водитель, внимание! Участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом!».