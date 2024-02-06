Лихорадка денге вспыхнула перед карнавалом в Рио-де-Жанейро
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По информации AP, в Рио-де-Жанейро перед карнавалом ввели режим ЧС из-за лихорадки денге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
Празднование карнавала в Бразилии планируется начать уже в эту пятницу, сообщает Associated Press (AP).
Информации об отмене праздника власти не сообщали, однако сейчас принимаются экстренные меры по борьбе с распространением лихорадки.
Мэрия Рио-де-Жанейро открыла десять медицинских центров, а также создала центр неотложной помощи для пациентов с лихорадкой денге. Власти также будут использовать так называемые дымовые машины с инсектицидом в регионах с самым высоким уровнем заболеваемости.