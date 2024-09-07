Linkin Park решили воссоединиться

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Американская рок-группа Linkin Park, основанная в середине 90-х и фактически распавшаяся после смерти вокалиста Честера Беннингтона в 2017 году, объявила о воссоединении и новом туре, а также представила новую вокалистку.

К группе присоединится певица Эмили Армстронг, которая ранее выступала в составе калифорнийского рок-коллектива Dead Sara, и новый барабанщик — Колин Бриттэн.

Они присоединятся к основателям Linkin Park — одноклассникам Майку Шиноде (вокалист, гитарист и клавишник) и Брэду Делсону (гитара), а также басисту Дэйву Фарреллу и диджею Джо Хану.

О новом составе группа объявила за два с небольшим месяца до выхода восьмого студийного альбома From Zero, с которым музыканты намерены отправиться в мировой тур в этом и в следующем году.

За последние семь лет Linkin Park предпринимали попытки вместе работать над новой музыкой, но они были неудачными.

38-летняя Армстронг выросла в Лос-Анджелесе, где ее уже почти 20 лет знают как солистку и одну из двух основательниц (наряду с гитаристкой Сьюзи Медли) альтернативного рок-коллектива Dead Sara.

В интервью изданию Billboard Армстронг рассказала, какое колоссальное впечатление произвел на нее альбом Hybrid Theory, выпущенный Linkin Park в 2000 году.

«Когда этот диск вышел, я уже пела в группе, — вспоминает она. — И песня One Step Closer была просто как будто написана прямо для меня».

Linkin Park остаются одним из наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов — их сборник синглов Papercuts слушают в стриминговых сервисах не менее 9 млн раз ежедневно.