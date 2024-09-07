Linkin Park решили воссоединиться

Lifestyle
16

Группа представила новую вокалистку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Американская рок-группа Linkin Park, основанная в середине 90-х и фактически распавшаяся после смерти вокалиста Честера Беннингтона в 2017 году, объявила о воссоединении и новом туре, а также представила новую вокалистку.

К группе присоединится певица Эмили Армстронг, которая ранее выступала в составе калифорнийского рок-коллектива Dead Sara, и новый барабанщик — Колин Бриттэн.

Они присоединятся к основателям Linkin Park — одноклассникам Майку Шиноде (вокалист, гитарист и клавишник) и Брэду Делсону (гитара), а также басисту Дэйву Фарреллу и диджею Джо Хану.

О новом составе группа объявила за два с небольшим месяца до выхода восьмого студийного альбома From Zero, с которым музыканты намерены отправиться в мировой тур в этом и в следующем году.

За последние семь лет Linkin Park предпринимали попытки вместе работать над новой музыкой, но они были неудачными.

38-летняя Армстронг выросла в Лос-Анджелесе, где ее уже почти 20 лет знают как солистку и одну из двух основательниц (наряду с гитаристкой Сьюзи Медли) альтернативного рок-коллектива Dead Sara.

В интервью изданию Billboard Армстронг рассказала, какое колоссальное впечатление произвел на нее альбом Hybrid Theory, выпущенный Linkin Park в 2000 году.

«Когда этот диск вышел, я уже пела в группе, — вспоминает она. — И песня One Step Closer была просто как будто написана прямо для меня».

Linkin Park остаются одним из наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов — их сборник синглов Papercuts слушают в стриминговых сервисах не менее 9 млн раз ежедневно.

#музыка #Linkin Park #шоубизнес

Популярное

Все
В прокат вышел киномюзикл «Стоп, ночь»
Спортсмены готовы к состязаниям, а для гостей открыты этноаулы
«Штрафстан» или же все по делу?..
Важно не ослаблять хватку
Тяжелые уроки финансовой безграмотности
Земли в аренду в режиме онлайн
В гостях у «четырех девяток», или Как выглядит строго режимное производство, где после работы сжигают одежду и обувь
Молодежь нужно готовить к семейной жизни
Не «расклеится» от дождей и вьюг
Четыре сыночка и лапочка-дочка. Секретами счастливой семейной жизни делится военный офицер – отец пятерых детей
К национальным видам спорта в семье Адильбаевых относятся с большим уважением
Целый журналистский пул! Общий трудовой стаж династии Ибрашевых в СМИ – 42 года
Экспедиция в прошлое
7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба
Мирный атом даст возможность стране развиваться
Взрастим своих Курчатовых!
Достойно выступили на олимпиаде по информатике
Совещаются молодые атомщики
Победителей «Мерейлі отбасы» чествовали в Астане
В ЗКО завершено строительство домов для пострадавших
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Паралимпиада: расписание на субботу
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
В Атырауской области спасено почти 1, 3 млн штук молоди рыб
Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в отставку
Лидер Приднестровья инициировал запрет называть регион Транснистрией
Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из ОАЭ
Жители дачных массивов Уральска, пострадавшие от паводков, отмечают новоселье
Участок улицы Керей-Жанибек хандар будет частично перекрыт
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
В поселке Бурабай решен вопрос дефицита электроэнергии
В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В рейтинге по индексу ESG Казахстан обгоняет все страны СНГ и ЦА
Паводки в Казахстане: новоселье справили более актюбинских 100 семей
Как начнется новый учебный год в Казахстане
Зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов
Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости
Финал республиканского шахматного турнира SENAT OPEN состоялся в Астане
«Караван Единства» из области Абай отправился в Астану
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Роналду первым в истории забил 900 голов
Группа Linkin Park возвращается на сцену
Возлюбленная Роналду получила награду за свой фильм
Платья Серсеи Ланнистер из «Игры престолов» уйдут с молотка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]