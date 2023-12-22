Литературный «Простор» Казахстана

Весь цвет литературной Алматы соб­рался на юбилейном вечере в Союзе писателей Казахстана. Поздравить коллектив легендарного издания пришли писатели, поэты, театральные деятели, представители творческих союзов и, конечно, читатели.

Со столь значительной датой коллектив поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Текст его поздравительного письма зачитал советник Президента, член Союза писателей РК Малик Отарбаев.

«Через творческую школу журнала прошли целые поколения видных писателей и поэтов, имена которых пополнили золотой фонд Казахстана. Сегодня «Простор» продолжает выдерживать высокие стандарты писательского искусства, отвечая требованиям самой взыскательной аудитории. Государство уделяет особое внимание поддержке и популяризации казахстанской литературы как одной из фундаментальных основ устойчивого прогресса нации. Уверен, журнал продолжит вносить значимый вклад в обогащение культурной и духовной жизни в стране», – говорится в приветствии.

Малик Отарбаев вручил также благодарственные письма от Президента РК за личный вклад в развитие журнала «Простор» группе сотрудников редакции. В частности, их получили заместитель главного редактора Любовь Шашкова, писатель, поэт Адольф Арцишевский, одна из бывших главных редакторов журнала поэтесса Ольга Шиленко и другие.

Из истории журнала

Главный редактор «Простора» Фархат Тамендаров, который в этом году возглавил коллектив журнала, напомнил присутствующим некоторые факты из его истории.

– Вы видите на экранах, расположенных друг против друга, обложки первого номера журнала, который вышел в свет в 1933 году, тогда это был литературный сборник «Казахстан», и последнего, изданного к 90-летию «Простора». Они совершенно не похожи: если первый по дизайну напоминает скорее бюллетень бухгалтера, то сегодняшний журнал – это красочное, выполненное в духе современных требований издание. Мы решили, что с нового года три зимних номера будут выходить в белой обложке, весенние – в зеленой, летние – в красной и осенние – в оранжевой.

Фархат Тамендаров выразил благодарность постоянному автору журнала – писателю Василию Шупейкину – за то, что он передал в «Простор» два первых номера журнала за 1933 год, которые хранились в его личном архиве.

Надо сказать, что эти первые номера были совместным казахстанско-российским изданием, впервые представившим на русском языке будущих классиков казахской литературы – Ильяса Жансугурова, Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Таира Жарокова и других.

– Возможно, сборник готовился к Первому съезду писателей СССР и представлял его будущих делегатов всесоюзному читателю. И только во втором сборнике появились русские писатели Казахстана. Но традицией для «Простора» на все последующие годы стало представлять на своих страницах переводы лучших произведений казахской и многонацио­нальной литературы республики, – пояс­нила Любовь Шашкова.

За свою бытность журнал не раз менял название. «Простором» он стал в 1961 году. Это название предложил тогдашний главный редактор журнала – народный писатель Казахстана, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Федорович Снегин.

«Простор» – емкое слово, образное, в нем и горный простор, и степной, и водный, наши Арал и Каспий, Балхаш, Иртыш, Сыр-Дарья да и небесный прос­тор, космичес­кий, с нашего Байконура стартовал первый космонавт – вот какое слово многозначное» – эти слова о «Прос­торе», сказанные когда-то писателем Иваном Щеголихиным, прозвучали в приветственном письме генерального директора Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехана Матыжанова, которое зачитала заведующая отделом аналитики и внешних литературных связей института Светлана Ананьева.

«Журнал известен далеко за пределами Казахстана, его читательская аудитория постоянно расширяется. Научные сотрудники Института литературы и искусства им. М. Ауэзова являются вашими постоянными авторами. Желаем приумножения рядов талантливых поэтов, прозаиков, публицистов и вдумчивых читателей, продуманной издательской политики и уверенного движения к 100-летнему юбилею», – говорится в приветственном письме.

Свое поздравление в форме видео­обращения прислал коллективу журнала и его постоянный автор – народный писатель РК, Герой Труда Казахстана Олжас Сулейменов.

Он вспомнил свои первые публикации в журнале, который, по его словам, вывел на литературный простор многих авторов, пожелал «Простору» и дальше собирать талантливых писателей и внедрять их в мировую литературу.

Кстати сказать, на вечере прозвучали ранние стихи Олжаса Сулейменова в прекрасном исполнении народного артиста Казахстана Михаила Токарева.

Эпоха редакторов

На юбилейном вечере вспоминали и имена главных редакторов журнала. Причем практически каж­дое имя – это своего рода эпоха в истории журнала.

– Первым, конечно, нужно назвать возглавлявшего журнал в 30–40-е годы Павла Кузнецова, переводчика и популяризатора творчества Джамбула, который и сам был видным публицистом, поэтом, романистом, фронтовым журналистом, автором первого романа о Джамбуле «Человек находит счастье». И безусловно, надо вспомнить о Дмитрии Федоровиче Снегине, который и переименовал в 1961 году журнал «Литературный Казахстан» в «Простор». Но возглавлял он его, к сожалению, недолго.

О времени Ивана Шухова в «Прос­торе» уже немало написано и говорено, и это действительно целая эпоха – 12 лет. Причем совпала она – 60-е годы – с оттепелью, ну и, конечно, с характером самого Ивана Петровича – рисковым, самостоя­тельным, берущим на себя всю меру ответственности.

На Геннадия Ивановича Толмачева тоже выпала своя эпоха – перестройки, гласности, открывшихся информа­ционных шлюзов, что и определило в то время исторический максимум 160-тысячного тиража, связанного с публикацией романа В. Д. Успенского о Сталине «Тайный советник вождя».

И уже другая эпоха – 90-е – связана с выживанием журнала, сохранением его на плаву благодаря редакторам Вячеславу Киктенко, Геннадию Толмачеву и Ростиславу Петрову. Ростислав Викторович, при Шухове ставший ответственным секретарем журнала, дважды, как и Геннадий Толмачев, возглавлявший «Простор», был преданнейшим его хранителем и, кстати, переводчиком, знавшим китайский язык, – рассказывает Любовь Шашкова.

«Простор» – это и целая плеяда талант­ливых писателей и поэтов, критиков и литературоведов, многие из которых стали классиками отечественной, да и не только отечественной литературы. Достаточно назвать такие имена, как Юрий Домбровский, Юрий Герт, Галина Черноголовина, Иван Щеголихин, Морис Симашко, Руфь Тамарина, Владлен Берденников, Валерий Антонов, Павел Косенко, Николай Ровенский, и другие.

Все их главные произведения были опубликованы в журнале. Это сейчас нетрудно установить: на сайте «Прос­тора» есть архив журнала с 1962 года. Редакция рабо­тает над тем, чтобы с 2024 года был и доступ к этим произведениям.

Причем в журнале публиковались произведения не только русских писателей Казахстана, но всех ведущих казахских писателей, а также пишущих на русском языке Олжаса Сулейменова, Ануара Алимжанова, Сатимжана Санбае­ва, Роллана Сейсенбаева.

Интересная деталь: в 60-е годы журнал считался не только очень престижным изданием, у него был высокий гонорар, как у всех толстых литературных журналов Советского Союза. Например, Иван Павлович Щеголихин рассказывал, что за свой нашумевший роман «Дефицит», опубликованный в «Просторе», смог купить машину.

Звездным временем для журнала стала шуховская эпоха, потому что именно тогда «Простор» стал по популярности вровень с ведущими московскими литературными журналами и даже «Новым миром». Об этом в 12-м праздничном номере «Простора» есть замечательная статья Сергея Кима «Журнал «Прос­тор» как культурный феномен в годы редактора И. Шухова».

Традицию публикаций лучших произведений русской, казахской и многонациональной казахстанской литературы журнал пронес сквозь годы. И в независимом Казахстане, когда в журнале работали Валерий Михайлов, Кайрат Бакбергенов, Ольга Шиленко, Сагин-Гирей Байменов, «Простор» оставался мерилом таланта и художественного вкуса, приумножая творческие поиски, радуя своих читателей интерес­ными произведениями.

А ведь это было время, грозившее разрывом литературных связей между молодыми независимыми государствами, утрачиванием общего представления о развитии литературного процесса в русскоязычном поле.

Благодаря литературным связям известного поэта, эссеиста Валерия Михайлова в журнале публиковались лучшие литераторы России, «Простор» выпускал обменные номера с ведущими литературными изданиями России, Беларуси, других республик.

К сожалению, начиная с 90-х годов переводческая школа Казахстана, с развалом издательской отрасли потеряв финансирование, стала приходить в упадок. Журнал испытал дефицит переводных произведений казахских писателей. Только в последнее время перевод начинает вновь быть востребованным вместе с развивающимся издательским делом в республике. Приход в журнал редактором Кайрата Бакбергенова, возглавляющего Союз переводчиков Казахстана, помог появиться на страницах «Простора» наиболее профессиональным переводам с казахского языка и не только.

Нынешний редактор Фархат Тамендаров поставил целью не только литературно-художественное обновление журнала, но и увеличение его тиража, поиск новых форм работы с авторами.

– Ведь что такое журнал с почти вековой историей? Это глубокие историчес­кие корни как мера устойчивости всего сущего на земле. Это и большая мера ответственности, понимания того, что мы, сегодняшние, только звено в цепи времен. Понимание необходимости упрочения этого звена, его надежной сцепки с предшественниками и с теми, кто придет на смену, понимание, что у нас общие ценности, общее мерило таланта, профессионализма, художественного вкуса, общая гуманис­тическая приверженность силам правды и добра. И желание вносить большой вклад в литературную и общественную жизнь страны, в укрепление единства ее народа, в духовное возрождение нового Казах­стана, – подчеркнул Фархат Тамендаров.

Этим целям соответствует и слоган, выбранный коллективом для юбилейного торжества: «К 100-летию, «Простор», скачи во весь опор!»