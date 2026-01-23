Логика преемственности и ответственность за будущее
Ережеп Мамбетказиев, президент Казахстанско-Американского свободного университета международного партнерства, академик НАН РК
Пятое заседание Национального курултая четко обозначило новую фазу политической модернизации Казахстана и переход к масштабной институциональной реконструкции, включая подготовку конституционных изменений. При этом принципиально важно видеть главное: любые перемены в архитектуре власти обретают реальную устойчивость только тогда, когда опираются на прочный внутренний фундамент – качество человеческого капитала, доверие общества, развитую науку и образование.