Счел возможным писать эти строки не как сторонний наб­людатель. Я прошел путь, позволяющий говорить с позиций опыта и гражданской ответственности: президент Казахстанско-Американского свободного университета, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор химических наук, первый министр образования суверенного Казахстана, ректор с более чем сорокалетним стажем. И, что особенно существенно, горжусь сотрудничеством с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в составе двух первых правительств независимого Казахстана в 1993–1995 годы.

Инициатива парламентской реформы и перехода к однопалатной модели – шаг непрос­той, но закономерный. В самое сложное для республики время девяностых мы также шли на непопулярные решения, когда внедряли тестирование или запускали программу «Болашак» в условиях дефицита госбюджета. Тогда звучало немало сомнений и критики. Однако альтернативой была стагнация. Стране требовались кадры нового формата, а тестирование и развитие региональных университетов позволили сломать протекционизм и заложить основы современной образовательной системы. Сегодняшняя ситуация во многом аналогична: либо мы упрощаем и конкретно проясняем систему принятия решений, либо продолжаем жить в условиях размытой ответственности, что, на мой взгляд, недопустимо. Однопалатный парламент сам по себе – не панацея, но он значительно повышает персональную ответственность депутатов и делает законодательный процесс более прозрачным, что особенно важно для каждого гражданина многонационального Казахстана.

Думаю, что расширение роли Парламента в формировании ключевых государственных институтов следует рассматривать осторожно, но без страха. Разу­меется, можно понять опасения тех, кто говорит о рисках политизации. Подобные риски существуют всегда. Однако еще больший риск – отсутствие реальных механизмов сдержек и противовесов. Здесь многое будет зависеть не столько от норм Конституции, сколько от качества кадров и политической культуры, что формируется годами, прежде всего через образование.

Сама идея подготовки конституционных изменений через широкую комиссию с последующим референдумом представляется мне принципиально верной. Следует признать: в начале 1990-х многие решения принимались в авральном режиме, по-другому тогда просто было невозможно. Сегодня у страны другой потенциал – роскошь времени и институцио­нального опыта.

Образовательная повестка курултая органично продолжает эту логику. Обсуждение вопросов внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс, интеграции науки и производства, развития университетской науки и подготовки кадров для новых отраслей экономики четко отражает явную закономерность: конкурентоспособность страны формируется прежде всего через человеческий капитал. Однако здесь требуется особая трезвость мышления. За многие десятилетия работы в образовании я видел немало «модных» реформ, которые заканчивались лишь презентация­ми и отчетами.

В этом отношении заслуживает внимания и одобрения позиция Министерства науки и высшего образования. Интеграция глобальных образовательных моделей и формирование нового академического рынка, развитие системы

микроквалификаций, усиление роли региональных атласов профессий, запуск программ AI-Sana, формирование исследовательских и академических кластеров – все это, несомненно, шаги, направленные на более тесную связь образования с реальными потребностями экономики и рынка труда. Важно и то, что данные инициативы сопровож­даются изменением управленческих моделей в науке, ростом финансирования прикладных исследований и поддержкой молодых ученых. В этой связи отмечу профессионализм министра Саясата Нурбека.

Благодаря инициативам Президента сегодня создаются филиалы ведущих зарубежных вузов. Это тоже своевременно и значимо. Однако следует учесть: эффект таких решений, как правило, проявляется не мгновенно, а в горизонте 10–15 лет, когда начинают работать накопленные образовательные и научные инвестиции.

Говоря о текущих преобразованиях, нельзя не учитывать и международный контекст. Казахстан действует в условиях глобальной нестабильнос­ти, когда цена политических ошибок особенно высока, а времени на их исправление нет. На этом фоне взвешенный внешнеполитический курс и миротворческая роль страны, выстроенные Главой государства на основе его солидного дипломатического опыта, приобретают особую ценность. Сегодняшнее состоя­ние развития Казахстана и его успехи в обеспечении взаимопонимания и поддержки великих держав – США, России, Китая и стран Европы – являются заслугой нынешнего руководства страны. В условиях глобальной нестабильности нам не следует оглядываться по сторонам, а важно последовательно двигаться вперед и сохранять ориентацию на успех. Это не публицистичес­кая метафора, а реальный фактор национальной безо­пасности и международной субъектности Казахстана в условиях рынка.

Вместе с тем я убежден: модернизация не должна превращаться в гонку формальных показателей. Та же казахстанская наука, к примеру, не может развиваться только через ужес­точение регламентов и административное давление. Когда публикационная активность и научная карьера сводятся к узкому коридору требований, например исключительно к индексированию в Scopus и Web of Science, возникает риск подмены смысла науки отчетностью и формальными барьерами. Зарубежные ученые не могут, на мой взгляд, дать объективную оценку публикациям, касающимся проблем наших озер Зайсан, Маркаколь, реки Иртыш.

Здесь нужна государственная мудрость. Задача предельно ясна: обеспечить мировые стандарты качества, но не разрушить национальную научную ткань, не обесценить прикладные исследования, не поставить университеты в положение вечного «доказывания» собственной состоятельности через бюрократические фильтры.

После курултая важно зафиксировать несколько практичес­ких ориентиров: стабильность правил в образовании и науке; развитие сильных региональных университетов; реальную политику непрерывного образования без искусственных барьеров. Значительная часть работающих специалистов объективно нуждается во втором образовании без отрыва от производства; сохранение академической преемственности и интеллектуального капитала; внедрение искусственного интеллекта как инструмента повышения качества, а не формального лозунга.

Как руководитель университета международного партнерства с США, работающего более 30 лет на стыке национальных интересов и международного сотрудничества, заявляю: КАСУ готов в практическом плане поддерживать государственную повестку – расширять подготовку кадров, усиливать исследовательские направления, развивать академическую мобильность, внедрять современные образовательные решения. Наша миссия остается неизменной: формировать лидеров XXI века, которые служат обществу, мыслят критически, действуют профессионально и остаются верны ценностям ответственности и труда.