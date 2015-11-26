​Лондонский листинг

К торгам на основном рынке ЛФБ допущен акционерный капитал компании, состоящий из 21 250 000 обык­новенных акций. Их код – CGLO. Решение было принято на ежегодном общем собрании акционеров «исключительно в целях повышения привлекательности акций Chagala Group для более широкого круга частных, институциональных и профессиональных инвесторов и других участников рынка», приводится в пресс-релизе компании комментарий ее генерального директора Франциско Паррилла.

В соответствии с решением проведен листинг глобальных депозитарных расписок компании на ЛФБ, запущен листинг акций. Chagala Group была основана в 1994 году, а уже в следующем открыла первую гостиницу в Атырау. IPO компании на Лондонской фондовой бирже состоялось в 2007-м.