Лопнуло колесо: три женщины погибли в ДТП в Жетису

Три человека стали жертвами ДТП в области Жетису из-за разгерметизации колеса, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото пресс-службы ДП Жетысуской области

Авария произошла на трассе Алматы – Оскемен в Коксуском районе области Жетису. Столкнулись "Тойота Камри" и "Тойота Ленд Крузер Прадо".

Как сообщает пресс-служба ДП региона, по предварительным данным, у одной из автомашин произошла разгерметизация колеса, которая спровоцировала столкновение.

На месте происшествия скончались три женщины, следовавшие в качестве пассажиров в салоне внедорожника. Водители обеих автомашин с различными травмами госпитализированы в больницу.