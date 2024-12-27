Лучше не торопиться

Выводы специалистов таковы: если поторопится с этим, то можно «привыкнуть» к тем эмоциям, ради которых мы и украшаем свой дом. И в саму новогоднюю ночь не случится волшебства – мы просто перестанем его ждать, ведь уже две недели стоит в зале елка, на окне висит гирлянда, а праздника все нет… Так что не торопитесь и посвятите созданию новогодней атмосферы в своих домах и квартирах именно предстоящие выходные.

И если чего-то не хватает, то как раз есть время прикупить атрибутику подешевле – уже сейчас торговые точки начинают предлагать сезонный товар со скидкой. Правда, на сами искусственные елки скидок почти нет, зато есть невероятно разнообразное предложение. Версальская, Императорская, Юта, Дворцовая, Тверская – перечислять названия популярных искусственных елей и сосен можно долго, сегодня их буквально десятки. Как и варианты размеров – от настольных в 30 см до шикарных трехметровых. Кстати, продавцы советуют так подбирать высоту елки, чтобы от макушки до потолка оставалось примерно 20 см, и это с учетом звезды или другой игрушки-верхушки.

– Между прочим, главная сложность у наших покупателей – это оценить размер нужной им елки, – рассказывает продавец популярного павлодарского магазина Арман Ахметов. – В магазинах же совершенно иное пространство, в итоге даже самые большие модели не выглядят огромными. Поэтому я при консультации акцентирую внимание покупателя не только на высоте, но и на ширине, чтобы потом возвратов не было. А мы сталкивались с тем, что приобретают шикарное дерево, но через день приходят менять, потому что оно полкомнаты занимает. Теперь я всем рассказываю, что полноразмерные ели с классическим профилем настоящего дерева занимают много места – и откровенно говоря, не все могут просто найти комнату в старом жилом фонде, где такая красавица не будет никому мешать. Но сегодня вполне себе хороший выбор и компактных моделей, и даже узких. Только вот последние стоят не так уж и дешево – в том случае, если такое искусственное дерево очень напоминает лесное натуральное, то, скорее всего, это литая модель из дорогого полиэтилена.

Собираясь за покупкой искусственной новогодней красавицы, стоит оценить не только размер помещения, но и бюджет, чтобы не растеряться в магазине, когда вам предложат товар по цене в несколько сотен тысяч тенге. Да, столько стоят самые пышные, высокие, а главное – невероятно похожие на настоящие, но искусственные ели. Сделаны они из полиэтилена, а веточки выглядят реалистично, потому что они литые. Помимо того, такие ветки упругие, поэтому выдержат любые игрушки, даже самые тяжелые, и десятки лет экс­плуатации. Ну а в среднем цены на литые елки начинаются от 40 тыс. тенге.

Самые доступные модели сделаны из ПВХ – иголочки у них напоминают тонкую проволоку или бумагу. Впрочем, и они могут выглядеть замечательно и довольно натурально, прослужат при бережном хранении не один год, а значит, сэкономят бюджет при необходимости – такие елки можно купить и за 10–12 тыс.

– Я бы рекомендовал при выборе найти баланс между ценой и качеством, а для этого не гнаться за самой дешевой моделью, а изучить типы крепления веток, – продолжает делиться опытом ­Арман. – Самый распространенный вид – отгибающиеся ветки, они прикреплены к стволу проч­ной и гибкой, термообработанной и многослойной проволокой. Она позволяет множество раз отгибать и прижимать ветки к стволу, направить ветки по вашему усмотрению, например, опус­тить нижние до пола или, если планируете поставить подарки под елку, приподнять выше. В магазине проверьте, насколько прочная проволока у таких елок – несколько раз отогните ветку, чтобы понять качество.

А вот у литых елок чаще всего шарнирное крепление – основные ветки сами расправляются «зонтиком» во время сборки ствола, а вот уже мелкие крепятся к еловым лапам при помощи проволоки, чтобы можно было распушить красавицу. По совету Армана, если вы остановились на такой модели, не забудьте вовремя проверить шарниры – если при сборке ствола лапа «падает», значит, шарнир не держит и вряд ли поддается ремонту.

И только после выбора размера, типа хвои и крепления веток нужно подбирать оформление елки. Здесь ассортимент еще более впечатляющий: в каждом уважающем себя магазине вам предложат до десяти оттенков – заснеженные, посеребренные или позолоченные, со встроенной гирляндой, увешанные украшениями и даже натуральными кедровыми или еловыми шишками. Как говорится, все уже придумано до нас, а точнее – продумано за нас.

...«Представь ситуацию, когда в магазинах перестали продавать новогодние игрушки, напиши рассказ, как вы нарядите елку» – это домашнее задание под занавес второй четверти повергло в ступор моего 12-летнего сына. ­Ребенка, привыкшего к изобилию в магазинах, трудно было убедить, что 40 лет назад такая ситуация вполне себе мог­ла быть – пусть не буквально «перестали продавать», но вот «в продаже трудно найти». Пос­ле пары намеков на конфеты и мандарины фантазия у сына, конечно, заработала – он вспомнил и уроки труда в младших классах, и ленты, и собранные осенью непонятно зачем шишки. Но после удивил и порадовал своим выводом: «Мама, наряжать елку такими самодельными игрушками все же гораздо интереснее, чем покупными. Конечно, в магазине можно купить все очень красивое, даже елку, которая уже украшена шарами и гирляндами. Только зачем она тогда нужна, если ее за нас уже кто-то другой нарядил. Получается, на фабрике украли частичку чужого праздника?»

Вот и решили мы, что лучше свои праздничные эмоции заранее не сокращать – в субботу сделать с детьми бумажные игрушки, а в воскресенье нарядить ими елку. А там и до самой волшебной ночи в году останется недолго…