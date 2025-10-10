Лучшие в Азии по артистизму

Спорт
Дмитрий Норкин

В индийском городе Ахмедабаде подходит к завершению чемпионат Азии по водным видам спорта.

Фото: qaz team_official

На момент подписания номера в копилке национальной команды Казахстана была 21 медаль различного достоинства, причем 11 наград были завое­ваны в артистическом плавании (здесь наши спортсмены взяли первое общекомандное место).

Что касается общего положения среди всех 29 стран – участниц континентального первенства, то на первом месте сейчас располагается Китай, вторую строчку держат казахстанцы, а на третьем пока что находятся представители Японии.

Особо хотелось бы остановиться на достижениях наших атлетов по артистическому плаванию, которых, кстати, вчера ночью торжест­венно встретили в аэропорту Алматы. Наши спортсмены продемонстрировали блестящую технику, артистизм и стабильность. По итогам соревнований, как мы уже сообщили выше, они завоевали сразу 11 медалей, из которых семь золотых, две сереб­ряные и две бронзовые.

На высшую ступень пьедестала почета поднимались Карина Магрупова (женское техническое и произвольное соло) и Виктор Друзин (мужское техническое и произвольное соло); в групповом произвольном выступлении – Дая­на Джаманчалова, Ксения Макарова, Ясмина Исламова, Жаклин Якимова, Айгерим Курмангалиева, Анна Павлецова, Валерия Столбунова, Ясмин Туякова; в групповом техническом выступлении не было равных Наргизе Болатовой, Даяне Джаманчаловой, Ксении Макаровой, Жаклин Якимовой, Айгерим Курмангалиевой, Анне Павлецовой, Валерии Столбуновой. И, наконец, мы победили и в финальной акробатической программе, где выступали Нар­гиза Болатова, Виктор Друзин, Айгерим Курмангалиева, Карина Магрупова, Ксения Макарова, Анна Павлецова, Валерия Столбунова, Жаклин Якимова.

Серебряные медали нам принес­ли Эдуард Ким и Карина Магрупова в техническом микс-дуэ­те, а также Даяна Джаманчалова и Ясмин Туякова – в произвольном микс-дуэте. Бронзовые медали на первенстве континента завое­вали Виктор Друзин и Нар­гиза Болатова (произвольный микс-дуэт), а также Ясмин Туякова и Арина Пушкина (технический микс-дуэт).

