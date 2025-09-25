День труда ежегодно отмечается в Казахстане с 2014 года в последнее воскресенье сентября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Республиканский форум «Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященный чествованию лучших сотрудников производств, пройдет в Астане в преддверии Дня труда, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, в этом году 10 производственников, внесших значительный вклад в развитие стратегических отраслей реального сектора отечественной экономики, будут отмечены государственными наградами «Құрмет» и «Еңбек Даңқы».

- Это праздник, посвященный уважению к добросовестному труду, преемственности поколений и вкладу каждого человека в развитие страны. Это признание значимости каждого казахстанца, кто своим ежедневным трудом укрепляет экономику, развивает производство и формирует будущее страны. Мы благодарим всех тружеников за их вклад и стремимся, чтобы их усилия получали достойное признание, — подчеркнул первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

Отдельное внимание Министерство труда и социальной защиты населения уделяет проведению ежегодного конкурса «Еңбек Жолы». Этот проект реализуется в два этапа: сначала лучших работников предприятий определяют на уровне местных исполнительных органов, затем - на республиканском.

В конкурсе представлены три номинации: «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник молодежи», «Лучший молодой работник производства». В первой участвуют семьи, несколько поколений которых отдали производству много лет, во второй – специалисты, особой внимание уделяющие работе с молодым поколением, в третьей - активные и трудолюбивые сотрудники с опытом работы до пяти лет.

В этом году на региональном этапе конкурса поступило 505 заявок из всех областей и городов республиканского значения. По итогам отбора определены 60 победителей, из которых республиканская комиссия выберет 20 лауреатов - по одному от каждого региона.

Торжественное награждение победителей конкурса «Еңбек Жолы» планируется в декабре, в рамках мероприятий по завершению Года рабочих профессий.