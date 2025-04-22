Как отметил организатор турнира, заведующий отделом воен­но-патриотического воспитания детско-юношеского центра «Өркен» Данияр Темиртасов, такие соревнования проводятся ежегодно, а в этом году они приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В пулевой стрельбе участвовали 12 школ района «Сарайшық». Каждое учебное заведение представляли четыре участника: два парня и две девушки.

– Стрельба производится с десяти метров с позиции стоя, – комментирует Данияр Темиртасов. – Соревнования проходили два дня, финал состоялся на базе жилого массива «Мичурино». У нас там есть центр «Батырлар», где находится тир. Этот военно-патриотический клуб также занимается воспитанием молодежи и начальной военной подготовкой.

Цель мероприятия – патрио­тическое воспитание подрастаю­щего поколения, сохранение памяти о Великой Победе, формирование у школьников здорового образа жизни. По итогам соревнований победителям вручили медали и грамоты.

Ученица столичной школы № 57 Салтанат Сейдуали соревновалась в стрельбе наравне с мальчиками. Признается, что обучилась пользоваться винтовкой довольно быстро и стреляет неплохо. «Наш преподаватель по НВТП всегда говорит, что мы должны быть примером для других учеников», – говорит Салтанат.

Центр «Өркен» курирует вопросы начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитания по городу. По словам Данияра Темиртасова, после турнира по стрельбе планируется комплекс подобных мероприятий. К примеру, сегодня центр участвует в месячнике «Патриот», посвященной празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

– Планируем провести концерт преподавателей-организаторов НВТП «Песни героев Победы», – отметил заведующий отделом центра. – Также проведем смотр-конкурс строя и строевых песен под названием «Красив в строю, силен в бою». Выставляем в обязательном порядке 7, 8 и 9 мая у обелисков славы почетные карау­лы из числа учеников старших классов школ и студентов колледжей. Считаем, что подобные мероприятия укрепляют дух наших ребят и воспитывают любовь к Родине.