Лучшую песню 2023 года выбрали на "Грэмми"

Фото: ru.freepik.com

Композиция Билли Айлиш "What Was I Made For?" к фильму "Барби" стала лучшей песней года по версии академии звукозаписи США. 66-я церемония вручения "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе.

За звание лучшей песни года в этом году также боролись "Dance the Night" (Дуа Липа) также из саундтрека фильма "Барби", "Butterfly" (Джон Батиста), "Flowers" (Майли Сайрус), "A&W" (Лана Дэль Рэй), "Vampire" (Оливия Родриго), "Kill Bill" (SZA) и "Anti-Hero" (Тейлор Свифт).

"Грэмми" за лучшее сольное исполнение в стиле популярной музыки завоевала Майли Сайрус с композицией "Flowers". Награды за "Лучший альбом в стиле популярной музыки" была удостоена Тейлор Свифт за "Midnights". Получая награду, певица сообщила, что это 13-я "Грэмми" в ее карьере. Она также сообщила, что ее новый альбом выйдет 19 апреля. "Грэмми" за "лучшую песню в стиле​​ R&B завоевала исполнительница SZA.