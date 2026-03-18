С 29 марта 2026 года немецкая авиакомпания начнёт выполнять четыре регулярных рейса в Астану из Франкфурта-на-Майне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта
Авиасообщение будет осуществляться по круговому принципу, предусматривая как прямые рейсы, так и перелёты с промежуточной посадкой.
"Такой формат расширяет выбор маршрутов и обеспечивает удобные стыковки с направлениями в города Европы и Северной Америки. Во время промежуточной посадки в Астане транзитные пассажиры, следующие далее по маршруту, остаются на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.