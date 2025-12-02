Фото: sports.kz

Стало известно, когда и с кем проведет следующий поединок казахстанская боксёрша наилегчайшего веса Ангелина Лукас (15-1, 8 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Её соперницей станет Эджин Каянге (12-8, 8 КО) из Танзании. Бой запланирован в рамках вечера бокса, который состоится 3 декабря в Дубае (ОАЭ).

На счету Лукас 15 побед, 8 из них - нокаутом. При этом у неё в пассиве имеется одно поражение. Каянге выиграла 12 боев, 8 из них досрочно, и потерпела 8 поражений.

Напомним, что 14 ноября Лукас встречалась с американкой Кэтрин Рене Линденмут (7-5, 3 КО), но поединок впоследствии признали несостоявшимся. Победа американки не засчитана, она не прошла допинг-тест, и были выявлены ошибки в судействе.