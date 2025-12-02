Лукас получила новую соперницу

Бокс
100

Уже известны дата и место боя

Фото: sports.kz

Стало известно, когда и с кем проведет следующий поединок казахстанская боксёрша наилегчайшего веса Ангелина Лукас (15-1, 8 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Её соперницей станет Эджин Каянге (12-8, 8 КО) из Танзании. Бой запланирован в рамках вечера бокса, который состоится 3 декабря в Дубае (ОАЭ).

На счету Лукас 15 побед, 8 из них - нокаутом. При этом у неё в пассиве имеется одно поражение. Каянге выиграла 12 боев, 8 из них досрочно, и потерпела 8 поражений.

Напомним, что 14 ноября Лукас встречалась с американкой Кэтрин Рене Линденмут (7-5, 3 КО), но поединок впоследствии признали несостоявшимся. Победа американки не засчитана, она не прошла допинг-тест, и были выявлены ошибки в судействе.

 

#бой #Лукас #Эджин Каянге

Популярное

Все
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Талантливы во всем
Нужно решать реальные производственные задачи
Серебряная награда из Египта
Готовить кадры на местах
В Алматы представлен сборник корейской прозы на казахском языке
На защите семьи
«Семей» сохраняет лидерство
Не просто сельские этюды
Покоряя музыкальный Олимп
Аграрный сектор набирает обороты
В Шымкенте простились с последним фронтовиком
Казахстан внедрил 12 направлений профилактики ВИЧ
Осваивать новые технологии
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Балаевой А. Г.
Учить сердцем
Жизнь на высоте
Властелин механических «сердец»
«Ұлы дала жорығы»: степной марафон и перспективы развития конной индустрии
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Новый центр мировой металлургии
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Алимханулы проведет бой за три титула чемпиона мира
Головкин сделал заявление после назначения на пост президен…
GGG возглавит World Boxing
Объявлена дата следующего боя Балаусы Муздиман

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]