Лужков прибыл в Астану на встречу с Назарбаевым

Президент Нурсултан Назарбаев в Акорде провел встречу с российским политическим деятелем, бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, передает Kazpravda.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, в ходе приема Президент Казахстана отметил заслуги Лужкова в укреплении сотрудничества Астаны и Москвы, а также поздравил его с прошедшим 80-летним юбилеем.
В свою очередь, экс-мэр Москвы, поздравив Главу государства и всех казахстанцев с 25-летием Независимости республики, поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанное внимание и возможность проведения встречи.