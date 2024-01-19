Любимец взрослых и детей

Статьи
75
Рустам Алмазов, Алматы

В Национальной библиотеке РК открылась книжная выставка «Балалар әдебиетінің бәйтерегі», посвященная творчеству известного детского писателя, поэта и сценариста Бердибека Сокпакбаева

Мероприятие организовано в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга».

В этом году со дня рождения автора знаменитой повести «Меня зовут Кожа» исполняется 100 лет. О масштабе фигуры классика казахской детской литературы красноречиво свидетельствует тот факт, что празднование его юбилея включено в Календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2024 год.

В Казахстане республиканская акция «Одна страна – одна книга» проводится с 2007 года. Ее цель – продвижение лучших произведений национальной литературы, сохранение духовного наследия, приобщение к нему молодежи, а также повышение интереса общества к творчеству казахстанских писателей.

Книжная выставка состоит из трех разделов. Первый – «Ақиқаттан айнымаған қаламгер» – представлен материалами о жизни и деятельности Бердибека Сокпакбаева, здесь выставлены биографические справочники и литература о нем.

Второй раздел – «Балалық шақтың бал тілі» – знакомит читателей с художественными произведениями детского писателя: среди представленных здесь книг ценители творчества Бердибека Сокпакбаева смогут найти «Жекпе-жек», «Қайдасың, Гауһар?», «Менің атым – Қожа», «Балалық шаққа саяхат» и другие.

В третьем разделе – «Берен талант иесі» – представлены статьи и рецензии известных писателей Казахстана о произведениях Бердибека Сокпакбаева.

В творчестве писателя особое место занимает описание жизни аула в годы Великой Отечественной войны и после нее, мечты сельской молодежи. Широкую известность получили сборник стихов «Бұлақ» (1950), повести и романы «Он алты жасар чемпион» (1951) «Алыстағы ауылда» (1953), «Өлгендер қайтып келмейді» (1967).

По его повести «Менің атым – Қожа» (1957) на киностудии «Казахфильм» был снят одноименный художественный фильм, который получил специальный приз на Международном фестивале детских и юношеских фильмов в Каннах в 1967 году.

#дети #Алматы #книга #чтение #БердибекСокпакбаев

Популярное

Все
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Зимую в Астане. Ради морозов и проруби
Всех собак – на усыпление?
Поединок с рекордным результатом
Три дня в Алматинской области охотники с ловчими птицами – құсбегі – состязались в силе и ловкости
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Хоккей: памятные даты и события
Кунаев, которого мы не знаем...
Юбилейную дату отмечает главное радио столицы. 19 января радио «Астана» исполняется 25 лет
Казахстан – Италия: новый этап в двусторонних отношениях
О прошлом поведает high-tech
Время наращивать инвестиции
Можно ли наследникам не выплачивать кредиты умершего?
Жительницу Актау вдохновил на изучение казахского языка собственный ребенок
Именно в Семее женщины впервые заявили о своих правах
Сотни женщин ищут и находят спасение в кризисном центре «Көмек»
Летописец суровой эпохи
Основания для оптимизма
Новые горизонты «зеленого» развития
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Гани Бейсембаев вручил сертификаты кандидатам Республиканск…
В АДГС подвели итоги работы за 2023 год
ЕНУ и итальянская компания разработают технологию получения…
Гляжу, как в зеркало

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]