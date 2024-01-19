Любимец взрослых и детей

Мероприятие организовано в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга».

В этом году со дня рождения автора знаменитой повести «Меня зовут Кожа» исполняется 100 лет. О масштабе фигуры классика казахской детской литературы красноречиво свидетельствует тот факт, что празднование его юбилея включено в Календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2024 год.

В Казахстане республиканская акция «Одна страна – одна книга» проводится с 2007 года. Ее цель – продвижение лучших произведений национальной литературы, сохранение духовного наследия, приобщение к нему молодежи, а также повышение интереса общества к творчеству казахстанских писателей.

Книжная выставка состоит из трех разделов. Первый – «Ақиқаттан айнымаған қаламгер» – представлен материалами о жизни и деятельности Бердибека Сокпакбаева, здесь выставлены биографические справочники и литература о нем.

Второй раздел – «Балалық шақтың бал тілі» – знакомит читателей с художественными произведениями детского писателя: среди представленных здесь книг ценители творчества Бердибека Сокпакбаева смогут найти «Жекпе-жек», «Қайдасың, Гауһар?», «Менің атым – Қожа», «Балалық шаққа саяхат» и другие.

В третьем разделе – «Берен талант иесі» – представлены статьи и рецензии известных писателей Казахстана о произведениях Бердибека Сокпакбаева.

В творчестве писателя особое место занимает описание жизни аула в годы Великой Отечественной войны и после нее, мечты сельской молодежи. Широкую известность получили сборник стихов «Бұлақ» (1950), повести и романы «Он алты жасар чемпион» (1951) «Алыстағы ауылда» (1953), «Өлгендер қайтып келмейді» (1967).

По его повести «Менің атым – Қожа» (1957) на киностудии «Казахфильм» был снят одноименный художественный фильм, который получил специальный приз на Международном фестивале детских и юношеских фильмов в Каннах в 1967 году.