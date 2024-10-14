Любители бега будут состязаться в Астане 19 ноября
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Беговой марафон Koktal Run пройдет 19 ноября в столичном районе Сарыарка, сообщает Kazpravda.kz
По данным акимата Астаны, в марафоне может принять участие любой любитель легкой атлетики.
Дистанция забега:
Лимит участников – 500 человек. Дата проведения: 19 октября в 09:00 часов.
Регистрация участников марафона: 14 октября – 18 октября.
Место проведения: парк «Коктал», по улице Бейбарыс.
По окончанию марафона будет проходить награждение участников среди детей и взрослых за 1-2-3 места. Победителям и призерам марафона вручат грамоты, медали и ценные призы.