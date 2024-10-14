Любители бега будут состязаться в Астане 19 ноября

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Беговой марафон Koktal Run пройдет 19 ноября в столичном районе Сарыарка, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Астаны

По данным акимата Астаны, в марафоне может принять участие любой любитель легкой атлетики.

Дистанция забега:

  • Дети (мальчики до 14 лет): 2 км;
  • Дети (девочки до 14 лет): 1 км;
  • Взрослые (мужчины 18-49 лет): 5 км;
  • Взрослые (женщины 18-49 лет: 5 км;
  • Мужчины/Женщины 50 лет и старше (дистанция 5 км).

Лимит участников – 500 человек. Дата проведения: 19 октября в 09:00 часов.

Регистрация участников марафона: 14 октября – 18 октября.

Место проведения: парк «Коктал», по улице Бейбарыс.

По окончанию марафона будет проходить награждение участников среди детей и взрослых за 1-2-3 места. Победителям и призерам марафона вручат грамоты, медали и ценные призы.

#Астана #марафон #акимат #бег

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