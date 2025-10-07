Люди больше не отличают голос ИИ от голоса реального человека

Изобретения,Технологии
49
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Исследователи выяснили, что среднестатистическому пользователю становится сложнее отличать голоса, созданные с помощью искусственного интеллекта, от голосов живых людей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Кадр из фильма «Я, робот» / © Twentieth Century Fox

Как выяснили ученые из Лондонского университета Королевы Марии (Queen Mary University of London) и Университетского колледжа Лондона (University College London), когда люди слушают человеческие голоса и их сгенерированные искусственным интеллектом версии, они не могут точно сказать, какие из них настоящие. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS One. 

Созданные с помощью искусственного интеллекта голоса используются, к примеру, в Siri и автоматизированных системах обслуживания клиентов. Они кажутся плоскими и искусственными. Однако новое исследование показало, что дипфейковые голоса, обученные на записях реальных людей, кажутся настолько же убедительными, как и настоящие.

Участники исследования прослушали образцы 80 различных голосов - 40 из них были созданы с помощью искусственного интеллекта, еще 40 - реальные человеческие голоса. Ученые попросили определить, какие голоса являются настоящими.

Участники исследования классифицировали как человеческие 41% голосов, сгенирированных с нуля. Это позволяет предположить, что в большинстве случаев их все еще можно отличить от реальных людей. 

Однако 58% участников классифицировали дипфейковые голоса как человеческие. Настоящие голоса людей сочли реальными лишь 62% участников. Исследователи пришли к выводу, что нет статистически значимой разницы в способности отличать голоса реальных людей от их дипфейковых клонов.

Авторы исследования отмечают, что это может иметь серьезные последствия для этики, авторского права и безопасности. Если преступники смогут использовать искусственный интеллект, чтобы клонировать чей-то голос, им будет проще обойти голосовую аутентификацию в банке или обманом заставить кого-то перевести деньги.

 

#ИИ #человек #дипфейк #голос

Популярное

Все
В Таразе открылся Дом культуры
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Виноградные слезы
Пенсионерам вход бесплатный
Мегаполис заслужил статус высокого крафта
Два плюса на один респиратор
Урожайность, цены, экспортные рынки
На Играх стран СНГ
Духовное наследие Бекет-ата – в сердце народном
Не выдержал асфальт
Надежный партнер для инвесторов
30-метровый пирог испекли в честь юбилея г. Конаева
Все начинается с нас самих!
Человек с большим сердцем
Удачный сезон для Данила
Знаменитый «Қызыл таң» остается на месте
И вновь продолжается сБой…
Равные возможности для каждого ребенка
Преображается старинный Жаркент
Трудовое воспитание поможет вернуться к нормальной жизни
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Беспилотный робо-мобиль патрулирует улицы Майами
Школьник из области Абай создал портативный генератор
Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане
Digital Bridge: Президент предложил назвать форум AI Bridge

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]