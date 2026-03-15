Наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ поделились своими впечатлениями от проходящего сегодня в Казахстане республиканского референдума по принятию новой Конституции

Говоря о своих наблюдениях за ходом подготовки и проведения республиканского референдума, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Александр Горошкин отметил, что была проведена колоссальная работа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

«Каждый гражданин вашего государства имеет возможность высказать свое мнение. Сегодня, находясь с самого начала на участках, в Астане и в регионах, мы убедились в том, что народ Казахстана имеет полную возможность выразить свое согласие либо несогласие, т.е. выразить свое мнение, о Конституции», – сказал Александр Горошкин на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне Андрей Картаполов поздравил с состоявшимся референдумом.

«Мы видели, что люди шли сами. Их никто не посылал. Они шли по зову сердца», – сказал спикер.

При этом наблюдатель ПА ОДКБ отметил, что в регионах люди голосуют немного по-другому.

«Они голосуют празднично. Мы были на нескольких участках. На каждом участке, где мы были, члены участковых избирательных комиссий все в национальных одеждах. Везде играет музыка, везде выступают какие-то ансамбли. То есть для человека, который приходит отдать свой голос, созданы все условия для того, чтобы он понимал: он голосует за свое будущее, он отдает голос за то, чтобы страна жила», – сказал Андрей Картаполов.

Спикер также добавил, что наблюдатели ПА ОДКБ не зафиксировали нарушений.