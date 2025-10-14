На площадке Международного финансового центра «Астана» в столице состоялся ХІІ городской гражданский форум «Инновации и технологии: будущее гражданского сектора Астаны». В ходе мероприятия были обсуждены современные решения и подходы, способствующие эффективному развитию казахстанского общества.

В работе форума приняли участие представители институтов гражданского общества, государственных органов, экс­перты и общественные деятели. Его участниками в том числе стали вице-министр культуры и информации Айзада Курманова, руководитель управления внутренней политики Астаны Нурдаулет Альмуханов, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

Открывая форум, Айзада Курманова подчеркнула, что Минис­терство культуры и информации открыто для предложений и идей со стороны гражданского общества.

– Гражданское общество невозможно без четких ценностных ориентиров. Президентские инициативы «Адал азамат», «Закон и Порядок», а также общенациональное движение «Таза Қазақстан» являются главными векторами нашей совместной работы. Участие в укреплении правовой и экологической культуры, в формировании новой общественной среды, о необходимости которой постоянно говорит Глава государства, – ключевая гарантия становления сильного гражданского общест­ва, – отметила заместитель главы МКИ.

В свою очередь Нурдаулет Альмуханов сообщил, что сегодня в Астане зарегистрировано более 3 тыс. неправительственных организаций. За последние годы в рамках партнерства с НПО реализовано порядка 100 социальных проектов, проведено свыше 2 тыс. общественно значимых мероприятий.

– В данных мероприятиях приняли участие более двухсот тысяч жителей столицы. Проделана большая конкретная работа, направленная на улучшение качества жизни. В том числе это помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации, поддержка людей с ограниченными возможностями, формирование культуры гражданской ответственности. Среди реализуемых направлений особое место занимает молодежная политика. К примеру, проект Joltap, осуществляемый совместно с неправительственными организациями, направлен на обу­чение молодежи цифровым и трудовым профессиональным навыкам, а проект «Замандас» предлагает молодым поддержку наставников и психологов, – пояснил Нурдаулет Альмуханов.

Также он добавил, что в столице функционируют 10 дворовых клубов. Программа «Жасыл ел» обеспечила занятость более 5 тыс. молодых людей, принявших участие в экологических акциях.

На форуме активисты НПО представили свои успешные проекты и лучший опыт.

К примеру, председатель ОФ «Esbol Qory» Жандос Актаев рассказал о цифровых инструментах, используемых для борьбы с распространением в обществе негативных явлений. Одним из наиболее успешных проектов фонда он назвал цифровую карту преступности, которая уже протестирована в пилотном режиме. По его словам, саму идею ему предложили школьники 8–9-х классов во время хакатона: они представили базовый рабочий прототип, который команда фонда доработала затем с привлечением экспертов и партнеров.

– В течение года карта помог­ла в предотвращении более 100 правонарушений административного и уголовного характера. Хороший показатель. На­деемся масштабировать данный опыт по всей республике. Карта обошлась нам менее чем в один миллион тенге. Это был призовой фонд, который мы направили ребятам, предложившим идею. Все остальное сделали на голом энтузиазме, – рассказал Жандос Актаев.

Фонд реализует и другие инициативы при поддержке Министерства культуры и информации, а также местных исполнительных органов.

Во время презентации Жандос Актаев представил еще несколько перспективных цифровых решений, которые могут быть использованы при профилактике негативных явлений в общест­ве. Из уже внедренных хорошо зарекомендовали себя система Mergen, благодаря которой удалось заблокировать более 5 тыс. онлайн-наркомагазинов, и цифровая карта наркопреступности, выявившая более 200 правонарушений только в Астане.

Кроме того, председатель фонда анонсировал еще один проект, который нацелен на повышение кибергигиены и защиту граждан от интернет-мошенничества.

Директор по GR компании Yandex Kazakhstan Мейрбек Мукатов, выступая на гражданском форуме, рассказал о внед­рении новой функции в сис­тему вызова скорой помощи в Астане. Теперь, позвонив по номеру 103 и вызвав бригаду, жители столицы могут отслеживать ее маршрут через специальное приложение.

Как утверждает Мейрбек Мукатов, данный проект первым среди всех стран присутствия компании Yandex внедряется в Казахстане. Астана стала первой площадкой для запуска.

– Помимо Астаны, мы его также запускаем в Актобе и Костанае. Вопрос, касающийся внедрения в других городах, находится пока на стадии обсуждения. Нам требуется технологическая подготовка, – добавил он.

О программе адаптивного спорта, которую реализует столичный фонд «Мир равных возможностей», рассказала его руководитель Нургуль Ульжекова. Ее идея, зародившаяся на основе личного опыта, разрослась до масштабного проекта, который сегодня охватывает 23 города Казахстана и более тысячи детей с особыми потребностями.

– Будучи мамой особенного ребенка, я пришла к выводу, что такой фонд необходим. Наша миссия заключается в организации бесплатных адаптивных спортивных секций для детей с разными формами инвалиднос­ти, – отметила Нургуль Ульжекова, добавив, что адаптивный спорт является мощным инст­рументом не только физического развития, но и социализации, интеграции детей с инвалидностью в общество.

Особое внимание на форуме было уделено паралимпийскому виду спорта бочча, развитие которого началось с инициатив фонда и привело к созданию Федерации бочча Казахстана. Это позволило вывести казах­станских спортсменов на меж­дународную арену.

– У нас 48 членов национальной сборной Казахстана по бочча, среди которых есть призеры международных соревнований. Все эти люди – с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата, которые раньше оставались изолированными, а сегодня они – профессиональные спортсмены и представляют Казахстан за рубежом до четырех раз в год, – рассказала глава фонда.

Также в числе важных проектов фонда – ежегодный рес­публиканский школьный фес­тиваль по бочча, который проводится при поддержке партии «Amanat», Министерства просвещения РК. По словам руководителя фонда, аналогов такому мероприятию на постсоветском пространстве нет.

В целом фонд работает по 12 направлениям адаптивного спорта, среди которых плавание, каратэ, пионербол, футбол, большой теннис, инклюзивная хореография. Сюда принимают детей с 6 лет и не ограничивают по возрасту.

Кроме того, все эти инициативы послужили основой для внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие государственный спортивно-творческий заказ.

– Наша большая сеть не могла бы существовать без поддержки спонсоров, а также местных исполнительных органов, которые предоставляют спортивные площадки. Благодаря этому мы смогли обеспечить секции в шаговой доступности, – подчеркнула Нургуль Ульжекова.

С докладом на тему «Новые драйверы перемен: инициативы, которые формируют будущее» выступила советник председателя РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас ұлан» Динара Садвакасова. Она привела данные ООН, согласно которым более 60% устойчивых изменений в социальных прак­тиках за последние 10 лет начались не как государственные программы, а как локальные инициативы, которые затем масштабировались.

– По данным Министерства культуры и информации, только за последние пять лет количество активных гражданских объединений выросло почти на 30 процентов, и все больше инициатив появляются в цифровом пространстве или на уровне сообществ. Если раньше инициа­тивы исходили в основном от государства или крупных организаций, то сейчас все чаще источниками новых идей становятся гражданский сектор и отдельные активные люди, – подчеркнула спикер.

По ее словам, аналитическая работа по развитию гражданского общества в стране также дает заметные результаты.

– Публичные обсуждения с участием более 500 НПО показали, что 56,3 процента граж­дан доверяют НПО, а более 65 процентов респондентов связывают развитие гражданского общества с поддержкой гражданских инициатив и положительным восприятием государственной политики. Сегодня инициативы рождаются не «по указу», а из реальных запросов людей, – отметила Динара Садвакасова.

Также она рассказала о дея­тельности РОО «Жас ұлан». Организация реализует ряд проектов, направленных на развитие лидерства, волонтерства и социальной активности среди школьников.

– Дети не только наше будущее, но и драйверы изменений уже сегодня. Через вовлечение в социальные и гражданские проекты они учатся быть ответственными, активными и инициативными гражданами, – заключила Динара Садвакасова.

На панельных секциях форума обсуждались развитие диалога между НПО и государством, финансовая и институцио­нальная устойчивость неправительственных организаций, грантовая система, вопросы цифровизации и кибербезопасности, гражданская активность и общественный контроль.

В рамках ХІІ гражданского форума Астаны действовала выставка, на которой были представлены инициативы и проекты, реализуемые в столице. Частью экспозиции, например, стала фотовыставка «Елорданың жүз жарқын бейнесі» – сто выразительных образов, которые визуализируют вклад активных граждан в развитие и благо­устройство города.

Фотовыставка была организована в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан» и стала ярким свидетельством того, как жители столицы объе­диняются ради сохранения окружающей среды.