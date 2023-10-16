Лыжник погиб при сходе лавины в горах Алматы

Фото: служба спасения Алматы

Лыжник погиб из-за схода лавины в горах Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на городскую службу спасения.

"15 октября в 17:20 спасатели службы спасения 109 акимата Алматы КСП "Туюк су" выехали на левое "плечо" пика Туюксу для транспортировки тела погибшего гражданина К. Как стало известно, Р. и К. катались на лыжах на леднике Туюксу. К. спустился на лыжах первым и в результате схода лавины остался под снегом. Р. спустился по безопасному склону до местонахождения К. и извлек его из-под снежного завала", – говорится в сообщении.



Спасатели спустили тело до Шымбулака и передали оперативной группе Медеуского УП.



По данным службы спасения, состояние второго пострадавшего удовлетворительное. Подробности инцидента будут выясняться после следственных мероприятий.



Ранее ДЧС Алматы предупреждал, что в связи с непогодой поход в горы нужно отложить.