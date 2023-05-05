Лжеорганизатора "концертов с аншлагом" задержали в Алматы

Алматинец обманывал творческие коллективы, обещая им концерты с аншлагом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Столь нехитрый способ преступного обогащения придумал 44-летний Ж., ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Установлено, что мужчина – хороший психолог, он легко умел входить в доверие собеседника.

«В данном случае фигурант под видом представителя одного из госорганов обзванивал творческие коллективы и убеждал их руководителей участвовать в больших концертах в столице, обещая при этом щедрый гонорар и аншлаг. Но прежде «организатор» мероприятия просил оплатить стоимость билетов в оба направления и проживания в гостинице на весь коллектив. Не подозревая подвоха, некоторые потерпевшие охотно пошли на сотрудничество с незнакомцем и выполнили его требования. В результате – ни обещанного концерта, ни денег», – резюмировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы полковник полиции Дидар Аханов.

Подозреваемого задержали сотрудники отдела полиции при УП Бостандыкского района и управления криминальной полиции города. Он водворен в ИВС.

Опознавших задержанного полиция просит связаться по телефонам: 8-707-515-47-35 и 8-700-771-81-77.