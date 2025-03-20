Лжеполицейского оштрафовали за неудачный пиар автокредитов в Семее

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

22-летний житель Семея решил креативно подойти к рекламе и снял видеоролик, в котором, будучи в полицейской форме, рекламировал льготное автокредитование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как выяснилось, к правоохранительным органам он не имеет никакого отношения. Теперь вместо рекламного успеха — штраф, а форменная одежда изъята.

В полиции напомнили, что использование официальной формы и знаков отличия без разрешения является нарушением закона. За подобные эксперименты грозит штраф и конфискация.