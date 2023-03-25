Лжеполицейский ограбил пенсионерок в Астане

В Астане мужчина представился полицейским и проник в квартиру якобы для установки мобильного приложения «Кнопка SOS для пенсионеров», передает Кazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве.

По данным правоохранителей, первое преступление произошло в доме на проспекте Сарыарка. Мужчина представился полицейским и проник в одну из квартир якобы для установки специального мобильного приложения "Кнопка SOS для пенсионеров".

Ничего не подозревая, 85-летняя женщина отдала ему свой сотовый телефон марки "Самсунг". Лжеполицейский, не выпуская его из рук, продолжил разговор и через время удалился.

Во втором случае с заявлением в полицию обратилась жительница города, которая после визита установщика фильтра для воды лишилась 130 тысяч тенге.

Мужчина пообещал пенсионерке сменить картриджи и за услугу потребовал предоплату. Пока хозяйка квартиры удалилась за деньгами, злоумышленник нашел и присвоил крупную сумму денег.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.

Он заключен под стражу, проводится расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Как отметили в полиции, санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет.