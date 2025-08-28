Мадридский «Реал» приедет в Алматы

Футбол
65

Точная дата приезда испанского суперклуба в Казахстан станет известна 30 августа

Фото: Getty Images

Только что в Монако завершилась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором примет участие алматинский «Кайрат», сенсационно победивший в плей-офф квалификации самого престижного еврокубка шотландский «Селтик», сообщает Kazpravda.kz

К большой радости казахстанских футбольных фанатов алматинской команде выпал один из самых титулованных клубов мира - мадридский «Реал», который сразится с «желто-черными» на Центральном стадионе в Алматы. Еще в трех домашних матчах действующий чемпион Казахстана примет бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос» и кипрский «Пафос».

На выезде «Кайрат» сыграет с миланским «Интером», лондонским «Арсеналом», португальским «Спортингом» и датским «Копенгагеном».

Напомним, все 36 клубов ранжируются в общей таблице основного этапа ЛЧ. Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Команды с 25-го по 36-е места выбывают из еврокубков.

 

#Алматы #Реал #Кайрат #Лига чемпионов

