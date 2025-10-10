фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Мост дружбы

На побережье Каспия впервые в истории прошел международный кинофес­тиваль тюркских народов «Қорқыт ата», собравший в Актау более 250 представителей киноиндустрии, известных актеров и режиссеров из Казахстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Венгрии.

Церемония открытия превратилась в настоящий праздник искусства. По красной ковровой дорожке прошли мировые звезды, в том числе турецкий актер Бурак Озчивит, ставший главным гостем фестиваля. На церемонии открытия присутствовали генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Курманбек Жумагали, первый заместитель акима Мангистауской области Асхат Оралов, а также руководитель управления культуры региона Нуртас Сали.

Асхат Оралов подчеркнул, что проведение такого события в Актау – большая честь не только для области, но и для всей страны:

– Кино – это великая сила, которая сближает народы, демонстрируя общее мировоззрение и исторические корни. Глава государства Касым-Жомарт

Токаев отмечал: культура – духовная опора народа, а искусство – бесценное сокровище, определяющее сущность нации. Этот фестиваль – яркое подтверждение этих слов.

На протяжении пяти дней зрители могли бесплатно посмотреть около 50 фильмов разных жанров, поучаствовать в творческих встречах и мастер-классах, а также побывать на специальных показах под открытым небом.

Для гостей была подготовлена культурная программа с экскурсиями по знаковым местам Мангистау – долине шаров Торыш, живописным скалам Бозжыра, горам Айракты. Фестиваль стал не только площадкой для показа фильмов, но и пространством культурного обмена и дружбы.

Особое внимание в рамках фестиваля было уделено развитию сотрудничества между тюркскими странами. В Актау прошел киносаммит тюркского мира, собравший представителей государственных органов, национальных киноцентров и экспертов индустрии.

В ходе панельных сессий обсуждались вопросы государственной политики в сфере кино, перспективы совместного производства и создания единого кино­рынка.

Председатель правления НАО «Государственный центр поддержки нацио­нального кино» (ГЦПНК) Курманбек Жумагали в своем выступлении отметил, что за последние шесть лет при поддержке Министерства культуры и информации РК было реализовано 119 кинопроектов, из которых 34 – дебютные работы молодых режиссеров.

– Киноиндустрия Казахстана сочетает современные технологии с историко-культурным наследием. Для нас кино не только искусство, но и инструмент укрепления национальной идентичнос­ти, международного сотрудничества и открытия новых экономических возможностей. Через кино мы формируем общие ценности, – подчеркнул он.

Председатель правления отметил, что кинематограф страны развивается стремительными темпами.

– Сегодня в стране снимается около 100 полнометражных фильмов в год. Из них 20 создаются в рамках государственного заказа, а 80 – за счет частных продюсерских компаний. В настоящее время в Казахстане работают около 500 продакшн-компаний и 800 кинотеатров. Если пять лет назад мы думали, что наши фильмы не смогут достичь уровня западных стран, то сегодня отечественные картины успешно конкурируют на международной арене. Тюркские страны снимают качественное кино, – уверенно заявил Курманбек Жумагали.

В рамках фестиваля подписан Меморандум о сотрудничестве между ГЦПНК и организациями в сфере кинемато­графии Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Документ предусматривает совместное производство фильмов, организацию мастер-классов и обмен специалистами.

Сотрудничество в рамках ТЮРКСОЙ, считают участники кинофестиваля, откроет новые возможности для кинематографов тюркского мира и поможет донести богатое наследие наших народов до мировой аудитории.

Отдельным событием стала встреча турецкого актера Бурака Озчивита с жителями Мангистау. Он тепло поблагодарил организаторов и отметил, что фестиваль «Қорқыт ата» объединяет людей искусства:

– Для меня большая честь внести вклад в развитие фестиваля через популяризацию наследия Қорқыта. Я готов к совместным проектам с Казахстаном.

Также состоялась встреча с режиссером Алишером Утевым, который обсудил с молодежью развитие киноиндустрии и поделился профессиональными секретами:

– Главная сила кино – достучаться до сердца зрителя. Сегодня важно не только иметь хороший сценарий, но и использовать современные технологии, грамотный монтаж и операторскую работу. Главное – идеи и талантливая молодежь, именно она формирует будущее казахстанского кино.

Триумф лучших

Итоги кинопраздника подвели на торжественной церемонии закрытия, определив победителей в основных номинациях.

Лучшим художественным фильмом по решению жюри признана картина из Кыргызстана «Қара. Қызыл. Сары». Лучшим режиссером стал казахстанец Аруан Анартай, фильм Joqtau. Лучший сценарий – у азербайджанского автора Талеха Юзбейова, фильм May be. В номинации «Лучшая актриса» жюри отметило сразу двух победительниц – Юлдуз Раджабову (Узбекистан, Shamskamar) и Мине Доган (Турция, Beyond the Rails). Лучшим актером назван Парвиз Маммадрзаев (Азербайджан) за роль в фильме Oil.

В категории документального кино призы распределились следующим образом: первое место – Gingerbread for her father, my grandfather, her grandfather (Казах­стан); второе место – Nargin: Mysterious till the end (Азербайджан); третье мес­то – In the Footsteps of Bartok (Венгрия).

Специальный приз жюри получили фильмы Boz Ui (Кыргызстан), Kitap (Турк­менистан) и Kachkyn (Кыргызстан).

Отдельной наградой отмечен Kinopark (Алмас Мендыбаев) – за вклад в развитие кинобизнеса, а также премия

ТЮРКСОЙ «За вклад в тюркскую культуру» вручена Самал Еслямовой.

В завершение гала-вечера руководитель управления культуры Мангистаус­кой области Нуртас Сали передал переходящую статуэтку фестиваля представителям сферы культуры Турции, где пройдет следующий фестиваль.

Международный кинофестиваль «Қорқыт ата» в Актау стал не просто культурным событием – он стал символом единства тюркского мира. А древняя земля Мангистау с ее легендами, несомненно, послужит источником вдохновения для тех, кто создает кино.