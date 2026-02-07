Сказка на новый лад

Лаура Казихан

В Актобе на сцене театра кукол «Алақай» состоялась премьера мюзикла «Волк и семеро козлят», подготовленного детьми с особыми образовательными потребнос­тями. Знакомую всем с детства историю представили 32 юных артиста, которые вжились в образы сказочных персонажей, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Постановка получилась яркой и эмоциональной.

фото пресс-службы областного акимата

Подготовкой спектакля занималась инклюзивная музыкально-хоровая студия Anastacia, созданная педагогом Анастасией Чиликиной. По ее словам, работа над мюзиклом заняла много времени и потребовала тесного сотрудничества с родителями. Репетиции проходили регулярно: дети разучивали тексты ролей, осваивали игру на музыкальных инструментах, постепенно привыкали к сценическому ритму. Педагоги терпеливо возвращались к каж­дой детали, закрепляя их шаг за шагом. Иногда дети забывали слова, но как только начинала звучать музыка, они узнавали мелодию, старались подпевать. Именно музыка помогала им почувствовать себя увереннее и включаться в действие, поэтому к премьере ребята с удовольствием исполняли вокальные номера.

– Костюмы для мюзикла заказывали родители, а декорации мы делали сами. Все получилось очень ярко и красочно, мы старались, чтобы сцена выглядела по-настоящему сказочной, – поделилась Анастасия Чиликина.

Она также рассказала, что изменился финал истории, текст стал более компактным и понятным. Акцент был сделан на движении, вокальных номерах и игре на музыкальных инструментах. Появились и новые персонажи, чтобы вовлечь в постановку как можно больше участников.

– Дети искренне сопереживали персонажам, поэтому решение изменить концовку пришло само собой. Нам было важно, чтобы спектакль завершался светло, с ощущением радости, – добавила педагог.

Маленькие зрители с неподдельным интересом следили за происходящим на сцене, живо реагируя на действия героев. Сидящие в зале родители и близкие артистов активно поддерживали их, искренне радуясь успехам каждого. Премьера мюзикла прошла успешно. Ребята были увлечены игрой на сцене, их не пугали свет софитов и полный зал зрителей, где, между прочим, были и совершенно незнакомые им люди.

Студия Anastacia работает пять лет, и с каждым годом число желающих заниматься здесь растет. Дети с ментальными нарушениями осваивают сольфеджио, сценическое мастерство и хоровое пение. Многие уже выступали на небольших сценах с сольными номерами и в составе хора. Среди воспитанников студии немало талантливых детей, которым важно помочь раскрыться.

– У нас ребята максимально проявляют свои способнос­ти, учатся взаимодействовать, управлять эмоциями. Наша задача – помочь каждому ребенку быть увереннее, преодолеть стену отчуждения с внешним миром, – подчеркивает Анастасия Чиликина.

