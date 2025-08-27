Махинации с посадкой садов: экс-замглавы АКК осудили в Шымкенте

Закон и Порядок
71
Дана Аменова
специальный корреспондент

Он вместе с подельником присвоил более 685 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства Генпрокуратура совместно с АФМ проверила деятельность АО «Аграрная кредитная корпорация», сообщает Kazpravda.kz 

По результатам проверки выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями руководством АО «Фонд поддержки сельского хозяйства» при реализации проекта возведения двух яблоневых садов в Шымкенте.

По данному факту 10 июля 2024 года в Генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РК. 

«Согласно материалам дела, экс-заместитель председателя правления АКК, действуя в интересах поставщика, принял в эксплуатацию яблоневые сады в Шымкенте, не соответствующие технической спецификации и заявленным производственным параметрам. Сумма невыполненных работ– 430,6 млн тенге», – говорится в тексте публикации. 

В результате государству причинен материальный ущерб в размере 685,8 млн тенге.

В рамках уголовного дела дополнительно были зарегистрированы досудебные расследования по п.2 ч.4 ст.190 «Мошенничество» УК РК и по п.2 ч.4 ст.189 «Присвоение чужого имущества» УК РК, соединенные в одно производство.

«7 августа 2025 года по приговору городского межрайонного суда по уголовным делам экс-заместителя председателя правления АКК  и директора подрядной организации  осудили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества», – сказано в информации.

Приговор еще не вступил в законную силу.

#АФМ #суд #Шымкент #махинации #яблони #сады #Аграрная кредитная корпорация

Популярное

Все
Свобода возможна лишь в правовом поле
Чистота становится философией жизни
Новую школу построят в Атырау
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
В зоне особого контроля
Продолжается уборка зерновых
Проезд сделали бесплатным
Проверят общежития вузов
Пространство заботы и развития
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Все готово к сентябрю
Удачный старт на US Open
Контроль без изоляции
Новый учебный год – новые возможности
Вовремя вмешались
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
В зоне ограниченных выбросов
Успех страды зависит от работы элеваторов
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

В Алматы полицейские проверили школьные автобусы
30-летие Конституции: казахстанцам напомнили основные момен…
Известный блогер арестован за скандальные видео в Астане
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]