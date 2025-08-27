Он вместе с подельником присвоил более 685 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства Генпрокуратура совместно с АФМ проверила деятельность АО «Аграрная кредитная корпорация», сообщает Kazpravda.kz

По результатам проверки выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями руководством АО «Фонд поддержки сельского хозяйства» при реализации проекта возведения двух яблоневых садов в Шымкенте.



По данному факту 10 июля 2024 года в Генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РК.

«Согласно материалам дела, экс-заместитель председателя правления АКК, действуя в интересах поставщика, принял в эксплуатацию яблоневые сады в Шымкенте, не соответствующие технической спецификации и заявленным производственным параметрам. Сумма невыполненных работ– 430,6 млн тенге», – говорится в тексте публикации.

В результате государству причинен материальный ущерб в размере 685,8 млн тенге.



В рамках уголовного дела дополнительно были зарегистрированы досудебные расследования по п.2 ч.4 ст.190 «Мошенничество» УК РК и по п.2 ч.4 ст.189 «Присвоение чужого имущества» УК РК, соединенные в одно производство.

«7 августа 2025 года по приговору городского межрайонного суда по уголовным делам экс-заместителя председателя правления АКК и директора подрядной организации осудили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества», – сказано в информации.

Приговор еще не вступил в законную силу.