Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска

Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области сообщила о результатах мониторинга системы государственных закупок за первый квартал, передает Kazpravda.kz.

Как отметили в ведомстве, общая сумма уменьшения закупочных цен по итогам 1 квартала 2022 года составила 581,9 млн тенге. Мониторинг показал факты завышения цен на планируемые товары, работы и услуги в ряде госорганов и организаций квазигоссектора региона.

В качестве примера приведен план КГУ «Центр социальной адаптации города Петропавловска». Учреждение планировало закупить один килограмм макарон на 17 776 750 тенге. В результате вмешательства Антикоррупционной службы, было принято решение купить фигурные рожки на общую сумму 23 250 тенге при цене 250 тенге за кг.

Также пресечено неэффективное расходование бюджетных средств в аппарате акима Айсаринского сельского округа Акжарского района на сумму 48,1 млн тенге. Госорган на будущий отопительный сезон планировал закупить 52 тонны каменного угля по цене 933 812 тенге за тонну.

Всего с начало года областным департаментом по противодействию коррупции выявлено 32 факта завышения планируемых закупочных цен, по которым приняты меры по снижению цен 24 госорганами, добавил Антикор.