Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай

Ученик 9 класса средней школы имени Алихана Бокейхана в Бородулихинском районе Ислам Аманбаев представил малую гидроэлектростанцию, созданную в домашних условиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления образования области Абай.

Фото: пресс-служба Управления образования области Абай

В своем проекте школьник не только определил эффективность гидроэлектростанции, но и выделил ее преимущества перед другими источниками энергии. Так, его устройство отличается недорогими материалами, простой конструкцией и высокой мобильностью.

Вращающаяся малая гидроэлектростанция представляет собой экологически чистое устройство, способное использовать любую водопроводную воду для выработки электроэнергии.

"Для создания макета я использовал различные материалы, такие как муфта, труба, ламинат и комплектующие от различной техники. Результат – мой собственный источник электроэнергии, который можно подключить к USB порту или батарейке", – рассказал Ислам.

Юный изобретатель испытал свой макет, используя силу душевой воды, и проверил его на работоспособность в различных условиях. Также поэкспериментировал в небольшой канаве возле своего дома и попробовал зарядить телефон.

Сейчас Ислам подумывает о необходимости создания различных типов малых водных станций. Он предлагает использовать свое изобретение для пастухов на пастбищах, зимовках, а также на туристических базах туристам.