Макинцы готовятся к новосельям

Хорошая новость
4
Рахим Беков

В городе Макинске Акмолинской области готовятся к заселению два новых дома по 60 квартир в каждом, построен­ных по программе реновации.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жилье полностью готово к вводу в эксплуатацию: подведены все инженерные коммуникации, в квартирах тепло, соблюдены все нормативные требования. Заселение пройдет поэтапно. Готовые принять жильцов теп­лые и современные квартиры осмотрел аким области Марат Ахметжанов, отметивший, что вопрос о скорейшем заселении людей в новые дома поднимался на встречах с населением. «Объекты готовы к эксплуатации. В ближайшее время необходимо переселить жителей, а весной приступить к благоустройству дворовой территории и озеленению», – поручил глава региона.

В рамках проекта в Буландынском районе планируется и выкуп 60 квартир, которые будут предоставлены гражданам, состоящим в очереди на переселение из аварийного жилищного фонда.

Напомним, что программа реновации в 2025 году охватила сразу несколько районов области. Всего построено 11 жилых домов на 740 квартир взамен ветхого и аварийного жилья. С целью обновления было снесено 365 квартир и частных домов. Новые жилые комплексы и многоквартирные дома появились в Кокшетау, а также Бурабайском, Аршалынском, Буландынском и Зерендинском районах.

#жилье #новоселье #Макинск #жилище

