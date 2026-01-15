Эксперты Нацбанка скорректировали прогнозы по инфляции

Дана Аменова
специальный корреспондент

Аналитики изменили ожидания по росту цен на ближайший период

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного монетарного регулятора 

Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге. 

Цены на нефть и рост экономики

Прогнозы по цене на нефть марки Brent на 2026 год скорректированы в сторону снижения – с 63,8 до 62,5 долл. США за баррель. Оценки на 2027 год сохранены на уровне 64,1 долл. США за баррель. Ожидания на 2028 год сложились на уровне 67,5 долл. США за баррель.

Экономика на прогнозном горизонте, по оценкам аналитиков, будет выходить на более сбалансированную траекторию, постепенно приближаясь к своему потенциальному уровню. Прогноз роста ВВП на 2026 год пересмотрен с 4,9% до 4,8%, на 2027 год – более существенно, с 5,0% до 4,4%. В 2028 году рост экономики ожидается на уровне 4,2%.

Инфляция и базовая ставка

Инфляционные ожидания на 2026 год пересмотрены с 10,0% до 10,8%. Оценки на 2027 год практически не претерпели изменений и составили 6,9% (ранее — 7,0%). В 2028 году инфляция ожидается на уровне 6,5%.

Медианные значения прогнозов по базовой ставке сохранены на уровне 16,0% к концу 2026 года. На 2027 год параметр пересмотрен с 13,0% до 12,5%. В 2028 году, по мере ослабления инфляционного давления, ожидается снижение базовой ставки до 10,0%.

О составе респондентов опроса

В опросе приняли участие 13 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

В главном монетарном регуляторе  напомнили, что макроэкономический опрос не содержит прогнозов Нацбанка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.

