На третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса Максим Рожин отметил, что поддерживает ряд изменений в Основной закон, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео t.me/konstituciyalikreforma

Он сообщил о том, что создание Народного Совета и института Вице-президента позволит укрепить общественный диалог и направлено на повышение качества управления.

По словам Максима Рожина, действующие диалоговые площадки иногда не в состоянии обеспечить общий национальный интерес. Поэтому он считает, что закрепление Народного Совета в Конституции – это объективная необходимость. По мнению спикера, данная структура обеспечит системное и прямое участие граждан в законодательном процессе.

Максим Рожин отметил, что наделение Народного совета правом внесения предложений в проекты законов, по вопросам внутренней политики и проведения референдума является передовой моделью, доказавшей себя в национальной и мировой практике. По его словам, данный инструмент позволит активным гражданам непосредственно участвовать в законодательном процессе.

«Общество сегодня активное и требовательное. Диалоговые площадки и различные общественные платформы иногда не могут обеспечить общий национальный интерес и необходимый уровень обсуждения. Поэтому предлагаемый Народный совет – не формальная новость, а объективная необходимость», - сказал Максим Рожин.

Кроме этого, он подчеркнул, что в состав Народного совета войдут представители этносов, регионов и общественных организаций. Это возможность перевоплотить Совет в мост между государством и обществом и конкретными мерами обеспечить национальное единство.

В своем докладе Максим Рожин также отметил поправки, направленные на усиление ответственности ветвей власти. Предлагаемые изменения дополнят принцип «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

В заключении депутат сказал, что предлагаемые конституционные поправки усилят государственность эволюционным путем и призвал членов Комиссии поддержать данные инициативы.

