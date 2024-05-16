Малайзия является одним из надежных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии - президент

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе встречи в формате тет-а-тет глава государства назвал Малайзию одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии.

– Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества. У нас хорошие традиции в этой области, поэтому я верю, что Ваш визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Малайзией. Мы готовы приложить дополнительные усилия, чтобы продвинуть наше взаимодействие и сотрудничество во многих важных областях, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, за тридцать лет дипломатических отношений между двумя странами сформирован прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества, который становится все более значимым с учетом современных геополитических и экономических реалий.

Анвар Ибрагим поблагодарил главу нашего государства за теплый прием и отметил, что придает этому визиту важное значение, о чем свидетельствует представительный состав малайзийской делегации, прибывшей в Астану.

Собеседники рассмотрели пути расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе.
 

#переговоры #Токаев #президент #Малайзия

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