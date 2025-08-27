Рабочая поездка акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова в Мамлютский район стала настоящим обзором перемен.

Завершается строительство восьми новых двухквартирных домов для социально уязвимых слоев населения. В сентябре сюда въедут новоселы. В каждом доме – стоимостью 32 млн тенге – предусмотрено все необходимое: отоп­ление, водоснабжение и удобства.

Дальше – центральная котельная, построенная в 2016 году. Два мощных котла обеспечивают теп­лом свыше 14 тыс. кв. м. Впереди – усиление базы: планируется установка еще одного агрегата, чтобы отопительный сезон прошел без перебоев. Угля заготовлено уже 75% от потребности.

Но одним отоплением перемены не ограничиваются. В районе идет масштабное обновление инфраструктуры: восемь проектов водоснабжения на 1,3 млрд тенге, блок-модули очистки воды в четырех селах. К 2026 году 99,6% жителей будут обеспечены чистой питьевой водой.

Визит акима совпал с важным событием: в Мамлютке недавно открылся первый в районе физкультурно-оздоровительный комплекс. Новый спортобъект построен за 800 млн тенге и рассчитан на все категории населения, включая людей с ограниченными возможностями. «Здоровый район – это сильный район», – сказал глава региона, общаясь с жителями.

«В Мамлютке наконец-то открыли ФОК! – написал на своей страничке в сети советник акима СКО, депутат маслихата, вице-президент Федерации борьбы СКО Закиржан Мамлютов. – Мое родовое гнездо было единственным местом в регионе, где условия для занятий ребятишек были такими же, как у меня в 1990-е. Сегодня я очень рад за всех спортсменов и своего отца Хариса Мамлютова. Теперь он в комфортных условиях будет учить вольной борьбе мамлютских ребят. Из школьных спортзалов без туалетов они перешли в современную спортивную локацию. Поздравляю!»

Не меньший интерес вызвал и будущий завод по производству древесно-стружечных плит. Запуск намечен на сентябрь. Особенность предприятия «Сапа Инвест Плюс» – использование экологически чистого белкового клея. Это единственный проект такого уровня в Казахстане. Производительность – 30 тыс. тонн в год, а продукция пойдет на изготовление мебели для школ, детсадов и больниц. И пусть создано пока всего 15 рабочих мест, это начало большой истории: предприятие уже называют флагманом промышленного развития района.

Экономический вектор района дополняет аквакультура. Предприниматель Александр Ухов развивает рыбное хозяйство: пять водоемов, 400 гектаров площади, собственный инкубационный цех и лаборатория. Уже в этом году планируется экспортировать 150 тонн продукции. Форель и пелядь из Мамлютки становятся брендом, узнаваемым даже за пределами страны.

Особое внимание уделено дорогам: 19 проектов ремонта и реконструкции, общий объем финансирования превышает 300 млн тенге. В этом году обновят 12 км покрытия, а всего – более 70 км районных и внутрипоселковых дорог.

В селе Дубровное глава региона посетил крестьянское хозяйство «Бредун». Здесь местные фермеры демонстрируют современный подход: зерноток, мини-завод жидких удобрений и даже дроны, которые помогают в полевых работах.

В Воскресеновке завершили капитальный ремонт Дома культуры. Теперь у села есть обновленный актовый и спортивный залы, биб­лиотека, кабинет Дома дружбы. Аким подарил книгу о Магжане Жумабаеве и пообщался с юными корреспондентами школьной газеты, которые освещают жизнь своего села.

Завершением поездки стала встреча с жителями района. Темы волновали самые разные: дороги, переселение, медицина. Аким Мамлютского района Елена Степаненко подвела итоги социально-экономического развития и поделилась планами на 2025 год. Строительство домов, открытие спортивных объек­тов, запуск заводов, обновление дорог – все это признаки того, что район обретает второе дыхание.

Особую прочность переменам придает межнациональное согласие. В Мамлютке бок о бок живут представители 36 нацио­нальностей, и именно многообразие культур становится залогом единства. В год, когда Ассамблея народа Казахстана отмечает 30-летие, жители района с еще большим энтузиазмом укрепляют дружбу и взаимное уважение, превращая многонациональное сообщество в крепкий фундамент будущего.

«Главная цель всех наших реформ – повышение благосостояния народа Казахстана», – подчеркнул Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Эти слова находят живой отклик у жителей района, который действительно переживает новый рассвет, становясь территорией согласия, роста и уверенности в завтрашнем дне.