С 25 по 30 сентября в городе Ургенч (Узбекистан) прошёл чемпионат мира по универсальному бою

Фото: ЦОК Мангистауской области

В престижном турнире 4 спортсмена из Мангистау завоевали 3 золотые и 1 серебряную медаль, сообщает Kazpravda.kz.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

В соревнованиях, где выступили мангистауские спортсмены, приняли участие около 500 атлетов из 40 стран мира. Турнир охватил все возрастные категории — от юниоров до взрослых.

В частности, воспитанники спортивной школы «Жас Батыр» показали высокие результаты. Сунгат Жубактан одержал победу над соперниками из России, Ирана, Кореи и Украины и завоевал золотую медаль.

Нурсултан Жубактан уверенно выиграл у спортсменов из России, Ирана, Турции и Молдовы, а в финале чистой победой одолел узбекского борца Куюошбека Камбаралиева и стал двукратным чемпионом мира.

Кроме того, Куанышбек Комеков победил соперников из Кыргызстана, Монголии и России, а в полуфинале взял верх над представителем Азербайджана и завоевал золотую медаль.

Айсерик Сеилханов на первых этапах обыграл спортсменов из США, Кореи, Афганистана и Таджикистана, вышел в финал и стал серебряным призёром.