Мангистаусцы проводили домой последних пациентов, пострадавших в авиакатастрофе

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Сегодня, 30 декабря, руководители Мангистауской области, врачи и спасатели специальным самолетом отправили на родину троих граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе и находившихся в течение 6 дней на лечении в реанимационном отделении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Сообщается, что Лейла Омарова, Муслимат Сираджова и Хафизат Халаева, были доставлены домой спецбортом из Азербайджана. Они с 25 декабря находились в реанимационном отделении областной многопрофильной больницы.

«Динамика состояния всех троих не ухудшилась, 1 пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двоих других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимальных доз. Врачи предприняли все возможное, чтобы спасти их жизни», - сообщили медики.

На сегодня пострадавших в результате авиакатастрофы пациентов в Мангистауской областной многопрофильной клинике нет.

Напомним, 25 декабря МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа.

28 декабря Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау. Казахстан отправил «Черные ящики» разбившегося в Актау самолета для расшифровки в Бразилию. По мнению политолога, это решение демонстрирует непредвзятость Казахстана.