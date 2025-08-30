Марафон книгочеев

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В селе Казталовка Западно-Казахстанской области наградили победителей первого областного конкурса «30 книг, которые я прочитал».

фото предоставлено акиматом Казталовского района

Старт проекту был дан в 2023 году по инициативе акима Казталовского райо­на Асланбека Саркулова. Основные задачи конкурса – отвлечь детей от гаджетов, привить любовь к чтению книг. Начинание созвучно поручению Главы государства, данному на заседании Национального курултая, где он отметил, что «книги – самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения». Такие проекты, направленные на духовное развитие, помогают молодежи обрести базис личностной культуры и понимание общечеловеческих ценностей.

При проведении первого районного конкурса средства на поощрение победителей и активных участников выделили меценаты, местные предприниматели, депутаты районного маслихата. В 2024-м призовой фонд проекта был заложен в районный бюджет. В этом году конкурс прошел и в областном масштабе. В спис­ке книг для чтения, который составило жюри, в основном произведения казахских писателей. Чтобы удостовериться, что школьники прочли книги и поняли их содержание, в ходе проекта участники отсылали краткий видеотчет. По итогам было проведено тестирование и собеседование.

Призерами первого областного конкурса стали ученица 9-го класса Караозенской школы-лицея Аяулым Тлепбергенова и ученица 8-го класса СОШ им. А. Хусаинова Гульсана Кайрат. Казталовские школьницы разделили второе и третье мес­та. Победительницей жюри назвало ученицу 8-го класса Чингирлауской СОШ Чингирлауского района Айзере Жаумбай.

Всего с момента старта конкурса в нем приняли участие свыше 130 школьников.

#конкурс #книги #Казталовка

