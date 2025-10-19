В столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова завершился XIV Республиканский турнир по қазақ күресі, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Всего в спортивном событии года приняли участие более 40 борцов.

Титул «Қазақстан Барысы – 2025» завоевал Марат Байкамуров, ставший обладателем символов силы и доблести – Золотого пояса и Золотого трофея «Тайтұяқ». Прошлогодний чемпион сержант Ерасыл Кажыбаев стал серебряным призером, бронзовым – Нурдаулет Жарлыгапов из Мангистауской области.

Отметим, что обладатель первого места получил денежное вознаграждение 15 млн тенге, второго – 3,3 млн тенге, третьего – 1,08 млн тенге.