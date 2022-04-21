Марат Сыздыков стал Постоянным представителем РК при ОДКБ

Указом Главы государства Сыздыков Марат Зеникенович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, говорится в официальной информации.

Другим указом Президента Иманалиев Жаныбек Абдулакимович освобожден от должности Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.