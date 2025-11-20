На IV Играх исламской солидарности в Эр-Рияде стартовали соревнования по джиу-джитсу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Нұрғали ЖҰМАҒАЗЫ

Выступающая в весе до 70 кг Мариан Журавлева завоевала для Казахстана первую золотую медаль по джиу-джитсу. В состязаниях по круговой системе казахстанка одержала во всех трех поединках и стала чемпионкой игр.

Сначала наша спортсменка победила Ясмин Арбиб (Марокко), затем Хасти Хаомоди (Иран) и Данию Оубайд (Палестина).

Добавим, что в финал соревнований также пробился Серик Алдияр (69 кг).