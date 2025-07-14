В исправительном учреждении №60 Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области пресечена попытка доставить осужденному марихуану, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на областной ДУИС

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила специалист службы внутренних коммуникаций ДУИС Данагуль Достанова, подозрительное вещество было обнаружено при осмотре предметов посылки отбывающему наказание гражданину. Установлено, что внутри маркера было спрятано вещество растительного происхождения зеленого цвета с резким запахом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, сомнительное вещество было изъято и направлено на судебно-химическую экспертизу. В результате исследования выяснилось, что это была сушеная марихуана. По данному факту в отношении гражданина, принесшего «гостинцы», проводится расследование по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

Так благодаря бдительности и профессионализму сотрудников учреждения и воинской части № 5547 Национальной гвардии, пропуск запрещенного вещества в учреждение был предотвращен.