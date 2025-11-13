Полицейские региона и военнослужащие воинской части № 6506 Национальной гвардии в городе Шу задержали двух местных жителей, незаконно перевозивших наркотики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В автомобиле марки Mazda, в котором они ехали, было обнаружено свыше 50 кг запрещенного вещества. Операция по задержанию подозреваемых в совершении правонарушения была организована на основании оперативной информации.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, в ходе осмотра транспортного средства на заднем сидении были обнаружены три мешка, а в багажном отделении - еще два. Внутри них находилось вещество растительного происхождения с характерным запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество определено как наркотическое средство - высушенная марихуана. Ее общая масса составила 51 кг 190 г.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное обращение с наркотическими средствами в крупном размере). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Задержание проводилось при координации прокуратуры области.