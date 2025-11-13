Марихуану в мешках перевозили на авто в Жамбылской области

Закон и Порядок
125
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Полицейские региона и военнослужащие воинской части № 6506 Национальной гвардии в городе Шу задержали двух местных жителей, незаконно перевозивших наркотики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В автомобиле марки Mazda, в котором они ехали, было обнаружено свыше 50 кг запрещенного вещества. Операция по задержанию подозреваемых в совершении правонарушения была организована на основании оперативной информации.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, в ходе осмотра транспортного средства на заднем сидении были обнаружены три мешка, а в багажном отделении - еще два. Внутри них находилось вещество растительного происхождения с характерным запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество определено как наркотическое средство - высушенная марихуана. Ее общая масса составила 51 кг 190 г.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное обращение с наркотическими средствами в крупном размере). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Задержание проводилось при координации прокуратуры области.

 

#задержание #марихуана #Шу

Популярное

Все
В работе помогает робот
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Работы известных ювелиров представлены в Атырау
Возвращение к истокам
Стартуют крупные агропроекты
Цена молчания слишком высока
Первые – по выпуску стали, вторые – по добыче угля
Реки готовят к паводку
Шанс вернуться домой
У истоков вечной дружбы
Сохранить город чистым и зеленым
На защите экосистемы
Эффективность, доказанная на деле
Трезвость – еще и свобода
Новые горизонты машиностроения
Улытау укрепляет деловые связи
C5 + Китай: диалог политических партий
Ветеринария – стратегический ресурс для села
Еще четыре золота!
Как обезопасить цифровую среду?
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Представлены приоритеты в области социальной политики
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Саммит C5+1: что стоит на кону для США и Центральной Азии
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
Системный диалог выходит на новый уровень
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Онлайн-продажу синтетических наркотиков пресекли в Павлодар…
Казахстанский полицейский вошел в число сильнейших на стамб…
Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с престу…
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от ванд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]